Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Gençlik Merkezi'nden Sandıklı Belediyesine siperlikli maske desteği

Sandıklı Gençlik Merkezi Müdürlüğü çalışanları tarafından üretilen siperlikli maskeler, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e teslim edildi.

29.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:14
Gençlik Merkezi'nden Sandıklı Belediyesine siperlikli maske desteği
Sandıklı Gençlik Merkezi Müdürlüğü çalışanları tarafından üretilen siperlikli maskeler, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e teslim edildi.
Maskeler için teşekkür eden Çöl, "Sağlık kuruluşları başta olmak üzere kurum ve kuruluşlara dağıtılan siperlikler için emeği geçen bütün çalışanlara çok teşekkür ederim." dedi.
Belediye Başkanı Çöl, şunları kaydetti:
"Sağolsun arkadaşlar bizleri de unutmayarak belediye için ürettikleri siperlikleri tarafımıza teslim ettiler. İçinde bulunduğumuz durum itibarıyla sosyal mesafe kurallarına uyup, ramazan ayını en iyi şekilde geçirerek, inşallah bayramda bütün yurtta virüsün etkilerinin yok olması en büyük temennimizdir. Ben bu bağlamda kendilerine bu nazik düşünceleri için duyduğum memnuniyeti ifade ederek, işlerinde kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İsveç’ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca’ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum Haberler
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Son Dakika: Sağlık Bakanı’ndan ’Normalleşme ne zaman başlayacak?’ sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı
Bülent Ersoy’un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD’de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! Haberler
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
Haberler››Güncel››Gençlik Merkezi'nden Sandıklı Belediyesine siperlikli maske desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:36: Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı - Haber 18:36: Ayaş Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını sürdürüyor - Haber 18:34: Azerbaycan'da Covid-19'a bağlı ölü sayısı 23'e yükseldi - Haber 18:34: Aytemiz Akaryakıt Dağıtım'dan finansal duran varlık alımı - Haber 18:34: Kırmızı listede aranan kadın teröristin Tunceli kırsalında kanserden öldüğü belirlendi - Haber 18:13: İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum - Haber 18:05: İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı - Haber 16:57: ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! - Haberler 15:36: Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma - Magazin