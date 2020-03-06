Gençlik Merkezi'nden Sınav Kaygısı İle Mücadeleye Destek

Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda Psikolojik Danışman Fadime Avşar tarafından verilen seminerde, gençlere sınav kaygıları ile mücadele yolları anlatıldı.

Bünyesinde açtığı ücretsiz kurslarla ve gençlere ders çalışabilmeleri ve grup çalışmaları için uygun bir ortam sağlayan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, düzenlediği birbirinden farklı etkinlikler ve ücretsiz seminerlerle de gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Son olarak Psikolojik Danışman Fadime Avşar eşliğinde gerçekleştirilen seminerde üniversite sınavına hazırlanan gençlere sınav kaygısı anlatıldı. Öğrenilen bilginin sınav sırasında kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine neden olan sınav kaygısı ile başa çıkmanın yolları hakkında gençleri bilgilendiren Avşar, alternatif olumlu düşünceler geliştirerek, nefes ve gevşeme egzersizleri ve kaygıyı bastırmak yerine kabullenerek mücadele edilebileceğini belirtti.

Gençlik Merkezi'nin bu gibi ücretsiz seminerler ile kendilerini güçlendirdiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e böyle bir merkezi Eskişehir 'e kazandırdığı için teşekkür ettiler.