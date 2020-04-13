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Gençlik Merkezi personelinden sağlık çalışanlarına 5 bin maske

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde çalışan personel tarafından sağlık çalışanları için 5 bin siperli maske üretildi.

13.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:41
Gençlik Merkezi personelinden sağlık çalışanlarına 5 bin maske
Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde çalışan personel tarafından sağlık çalışanları için 5 bin siperli maske üretildi.
Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.
Gençlik Merkezleri personeli tarafından üretilen 5 bin siperli maske, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
Maske üretimine devam edecek personelin, toplam 20 bin üretim yapması bekleniyor.
Üretilen maskeler sağlık çalışanları adına İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek.
Vali Aziz Yıldırım, maskelerin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Maskelerin teslim edilmesi için Valilik makamında düzenlenen programa Vali Yıldırım'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün de katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Güncel
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