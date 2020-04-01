Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gençlik Merkezi sağlık çalışanları için günde 100 adet siperli maske üretiyor

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer öncülüğünde gönüllü gençler tarafından Gençlik Merkezinde sağlık çalışanları için günde 100 adet siperli maske üretimine başlandı.

01.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:25
Gençlik Merkezi sağlık çalışanları için günde 100 adet siperli maske üretiyor
Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer öncülüğünde gönüllü gençler tarafından Gençlik Merkezinde sağlık çalışanları için günde 100 adet siperli maske üretimine başlandı.

Tüm Türkiye 'de korona virüs ile mücadele kapsamında adeta seferberlik ilan edildi. Bu kapsamda Nevşehir Gençlik Merkezinde görevli gençlik liderleri ve çalışanlar tarafından sağlık çalışanlarına destek amacıyla siperli maske üretimine başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer'in de katıldığı siperli maske üretiminde gençlik liderlerinin yanı sıra gönüllü gençler katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer yaptığı açıklamada dün itibarıyla sağlık çalışanlarına siperli maske üretimine başladıklarını ifade ederken günde 100 adet maske yaptıklarını söyledi. Ünlüer, " 81 ilimizde olduğu gibi Nevşehir'de de siperli maske üretimine başladık. Gençlik Merkezi çalışanlarımız, liderlerimiz, gönüllülerimiz ve çalışanlarımız ile beraber siperli maske yapıyoruz. Bu yaptığımız maskeleri de Sağlık İl Müdürlüğümüze, Emniyet Müdürlüğümüze yardım etmek amacıyla yapıyoruz. Dün itibarıyla başlamış olduğumuz siperli maskeyi günde yaklaşık 100 adet olarak yapıyoruz. İnşallah zamanla daha çok artırarak sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız" dedi.

Gençlik Merkezinde görevli Gençlik Lideri Esra Ellialtı'da yaptığı açıklamada, " Ülkemizin ve devletimizin bu zor günlerde yanında olmak amacıyla herkes elini taşın altına koymaya başladı. Bu süreçte biz neler yapabiliriz diye düşündük. ve aklımıza bu güzel proje geldi. Bu projeye İl Müdürümüzün de desteğiyle el ele verdik. Çalışmalarımızı yürütmeye başladık" diye konuştu. - NEVŞEHİR
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir, Türkiye, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gençlik Merkezi sağlık çalışanları için günde 100 adet siperli maske üretiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak

Son Dakika Güncel Haberleri

13:44: Van'da hastanede sağlıkçılar içen siper maske üretimine başlandı - Haber 13:44: Bisiklet almak için biriktirdiği parayı 'milli dayanışma' kampanyasına bağışladı - Haber 13:44: Sivas'ta 1 köy daha Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Haber 13:44: Türk Kızılaydan evinden çıkamayan 150 aileye yardım - Haber 13:43: Erkek hemşireyi indiren şoför: Hiç görmediğim bir kart gösterdi - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber