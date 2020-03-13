Gençlik merkezinde öğrenciler, kitap okuma süreleri kadar oyun oynuyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki gençlik merkezinde öğrenciler, kitap okudukları süre kadar oyun oynuyor.
13.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:34
Bingöl 'ün Karlıova ilçesindeki gençlik merkezinde öğrenciler, kitap okudukları süre kadar oyun oynuyor.
Karlıova Müftülüğüne bağlı merkeze gelen öğrenciler, önce usta öğreticiler gözetiminde kitap okuyor. Daha sonra öğrencilere, oyun ve eğlence salonunda, okudukları süreye göre tenis ile langırt oynama ve spor yapma fırsatı veriliyor.
İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak, yaptığı açıklamada, bin 300 metrekare alana kurulu merkezde 7 birimde hizmet verdiklerini söyledi.
Öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Demirkaynak, "Gençlerimiz spor imkanı ve çeşitli oyunlardan faydalanmak için öncelikle kitap okuyor. Burayı severek ziyaret ediyorlar." dedi.
Merkez sorumlusu İlyas Varan da öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını anlatarak, "Karlıova'daki gençlerimize öncülük yapmak istiyoruz. Öncelikli şartımız da kitap okumaları. Bu sayede kitap okuma alışkanlıkları artıyor." diye konuştu.
Öğrencilerden Adem Cavuldak ise ilk günlerde sıkıcı bulduğu kitap okumayı zamanla sevdiğini, keyifle kitap okuduktan sonra oyun oynadığını ve spor yaptığını kaydetti.
Karlıova Müftülüğüne bağlı merkeze gelen öğrenciler, önce usta öğreticiler gözetiminde kitap okuyor. Daha sonra öğrencilere, oyun ve eğlence salonunda, okudukları süreye göre tenis ile langırt oynama ve spor yapma fırsatı veriliyor.
İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak, yaptığı açıklamada, bin 300 metrekare alana kurulu merkezde 7 birimde hizmet verdiklerini söyledi.
Öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Demirkaynak, "Gençlerimiz spor imkanı ve çeşitli oyunlardan faydalanmak için öncelikle kitap okuyor. Burayı severek ziyaret ediyorlar." dedi.
Merkez sorumlusu İlyas Varan da öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını anlatarak, "Karlıova'daki gençlerimize öncülük yapmak istiyoruz. Öncelikli şartımız da kitap okumaları. Bu sayede kitap okuma alışkanlıkları artıyor." diye konuştu.
Öğrencilerden Adem Cavuldak ise ilk günlerde sıkıcı bulduğu kitap okumayı zamanla sevdiğini, keyifle kitap okuduktan sonra oyun oynadığını ve spor yaptığını kaydetti.
Kaynak: AA
Manşet
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