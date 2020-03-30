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Gençlik merkezinde üretilen maskeler teslim edildi

Milas Gençlik Merkezi tarafından Korona virüse karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla yüz için korumalı maske hazırladı.

30.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:04
Gençlik merkezinde üretilen maskeler teslim edildi
Milas Gençlik Merkezi tarafından Korona virüse karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla yüz için korumalı maske hazırladı. Maskeler hastane yönetimine teslim edildi.

Pandemi hastanesi olarak ilan edilen 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelleri tarafından kullanılması amacıyla Milas Gençlik Merkezi tarafından plastik maske üretimi yapılmaya başlanıldı. Hazırlanan maskelerin bir bölümü Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, Gençlik Lideri Şahin Demir ve Dilaver Durmaz tarafından Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Yılmaz ve Op. Dr. Tekin Ersoy'a teslim edildi.

Maskelerin üretim süreci hakkında bilgi aktaran Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir "Koronavirüs ile mücadele konusunda özellikle sosyal medyada çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Yaptığımız araştırmalar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün yönlendirmesiyle mevcut yüz koruma maskesinin merkezimizde üretilebileceğini gördük. Hemen üretime başlayarak 75. Yıl Devlet Hastanesi Başhekimliğine 11 adet teslim ettik. Yine yaptığımız araştırmalarda daha pratik yöntemlerle daha fazla yapabileceğimizi öğrendik. Önümüzdeki hafta içinde devlet hastanemize 150 adet daha maske teslim edeceğiz. Biz, her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. 'İki günü eşit olan ziyandadır' ilkesiyle üreterek, katkı sağlayarak ve faydalı olarak yarınlara yürüyeceğiz" dedi.

Milas Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nde 3D (3 Boyutlu) yazıcıda hazırlanan yüz koruma maskeleri Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir koordinesinde Gençlik Lideri Şahin Demir ve Dilaver Durmaz tarafından üretilip montajı tamamlanıyor. 3D yazıcıda 3 saatte 1 adet maske üretilebiliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Şahin Demir, Milas, Güncel
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