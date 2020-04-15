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Gençlik Merkezinde yapılan 250 siperlik Kaymakam Şenay'a teslim edildi

Kavak Gençlik Merkezinde üretilen siperli maskeler, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'a teslim edildi.

15.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:54
Gençlik Merkezinde yapılan 250 siperlik Kaymakam Şenay'a teslim edildi
Kavak Gençlik Merkezinde üretilen siperli maskeler, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'a teslim edildi.
Kavak Gençlik Merkezi gençlik liderleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede kapsamında 250 siperli maske üretildi.
Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, yıkanabilir özelliğe sahip siperliklerin gençlik liderleri tarafından gönüllülük esasına göre üretildiğini, bunların da Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ile diğer kamu personeline dağıtılacağını belirterek, tüm giderleri taraflarınca karşılanan maske yapımına devam edeceklerini kaydetti.
Şenay da çalışmalarından dolayı Gençlik Merkezi görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: İbrahim Engin, Kavak, Güncel
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