Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Gençlik Merkezinden günlük bin adet siperlik üretimi

Gençlik Merkezinden günlük bin adet siperlik üretimi Korana virüse karşı verilen mücadeleye Gençlik Merkezi siperlik üreterek destek veriyor Çin'in Wuhan kentinde geçtiğimiz Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede küresel bir salgına dönüşerek pandemi ilan edilen yeni tip korona virüs...

15.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:33
Gençlik Merkezinden günlük bin adet siperlik üretimi
MALATYA - Korana virüse karşı verilen mücadeleye Gençlik Merkezi siperlik üreterek destek veriyor
Çin'in Wuhan kentinde geçtiğimiz Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede küresel bir salgına dönüşerek pandemi ilan edilen yeni tip korona virüs (Kovid-19) her geçen gün etkisini arttırırken, Türkiye'de de salgının yayılımı önleme adına sıkı tedbirler uygulanıyor. Virüsle mücadele de ön cephede yer alan sağlıkçıların koruyucu ekipmanlarının temine destek olma adına birçok kamu ve kurum da destek sağlıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatı ile her ilde bulunan Gençlik Merkezleri de verilen eğitim arasında, virüsle mücadeleye destek vermek adına koruyucu siperlik üretimi yapıyor. Malatya 'da da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Beydağı ve Fırat Gençlik Merkezlerinde bugünlerde çalışan tüm personeller hummalı bir çalışma içerisinde.
Günlük bin adet koruyucu siperlik üretilerek, sağlık alanı başta olmak üzere virüsle mücadele sahasında görev alan kişilere dağıtılıyor. Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca, 27 Mart itibariyle siperlik üretimine başladıklarını ifade ederek, pratik olarak yapılan elle üretim siperliklerin öncelikle sağlık çalışanlarına ilettiklerini söyledi. Günlük olarak ortalama bin adet üretim yaptıklarını ifade eden Hoca, tüm güvenlik güçleri, otobüs şoförleri gibi günlük birçok insan ile temas kuran kişilere siperlik verdiklerini dile getirdi.
Merkezlerindeki çalışanları ile vardiyalı olarak üretim yaptıklarını ve virüs salgını tedbirleri doğrultusunda üretim yaptıklarını ifade eden Hoca, şuana kadar 10 binin üzerinde üretim yaparak görevlilere teslim ettiklerini de söyledi. Gençlik Merkezinden günlük bin adet siperlik üretimi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Malatya, Aralık, Wuhan, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Haberler ›› genel ››Gençlik Merkezinden günlük bin adet siperlik üretimi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:12: Gediz Nehri kenarında 55 kök kenevir ele geçirildi - Haberler 13:12: İspanya'da son 24 saatte 523 ölüm - Haberler 13:10: Koronavirüs: Evde kalırken kilo almamak isteyenler için ipuçları - Haberler 13:09: İran'da koronavirüsten can kaybı 4 bin 777'ye yükseldi - Haberler 13:09: Salihli'de korona mağdurlarına yardım eli - Haberler 13:04: İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi 13:04: İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi - Haberler 12:06: Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım