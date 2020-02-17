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Gençlik Merkezinden İdlib'e yardım

Adana Gençlik Merkezi Müdürlüğünce yürütülen kampanya ile İdlib'e gönderilmek üzere toplanan gıda, battaniye ve giysilerden oluşan yardım malzemeleri Kızılay Adana Şube Başkanlığına teslim edildi.

17.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:46Gençlik Merkezinden İdlib'e yardım
Gençlik Merkezi Müdürlüğünce yürütülen kampanya ile 'e gönderilmek üzere toplanan gıda, battaniye ve giysilerden oluşan yardım malzemeleri Adana Şube Başkanlığına teslim edildi.

Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, yaptığı açıklamada, "Türk toplumu olarak bizler, yüz yıllardır din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşen insanlara yardım etme misyonunu üstlenmişiz. Bu günde aynı misyonla, dünyanın neresinde bir mazlum ihtiyaç duysa elimizi uzattığımız gibi, İdlib'e de yardım elimizi uzatıyoruz. Yaşanan iç savaştan etkilenen siviller ve muhtaçlar için hazırladığımız yardım paketlerinde bölge halkının kış aylarında ihtiyaç duyacağı pek çok malzeme yer alıyor. Gençlik Liderlerimiz, Gönüllü Gençlerimiz ve hayırseverlerin bağışlarıyla destek verdiği yardım kampanyası sonucu; battaniye, gıda, içerisinde bot, mont, atkı, bere ve eldivenin yer aldığı acil giysi paketlerini bölgeye ulaştırmak üzere Kızılay Başkanlığımıza teslim ettik."

Kızılay araçlarına yüklenen yardım malzemeleri, İdlib'e doğru yola çıktı. - ADANA

Mehmet Tosun, Kızılay, Adana, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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