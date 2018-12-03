Gençlik Merkezinden Sosyal Sorumluluk Projesi

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:07



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:07

Fatsa Gençlik Merkezi birçok alanda sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor.Fatsa Gençlik Merkezi atölye ve kulüp çalışmalarına katılan gönüllü gençlerin yardımıyla "Ensar ve Muhacir Kardeşliği" projesi Gençlik Merkezi Müdürlüğü himayesinde ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almaya devam ediyor.Oldukça zor yaşam koşulları altında hayatlarını devam ettirmeye çalışan Suriyeli ailelere "Ensar ve Muhacir Kardeşliği" adı altındaki proje ile Fatsa Gençlik Merkezi gençleriyle birlikte katkıda bulunmaya devam ediyor.Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği ile okullarda bulunan Suriyeli öğrenciler vasıtasıyla ailelerine ulaşan Fatsa Gençlik Merkezi, Suriyeli ailelere kucak açıyor.Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Beraat Şahin proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ben gençlerimize canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bu sıkıntılı dönemde sağladığımız yardımların yani sıra kendileri de boş durmayarak ailelerimize destek olmaya çalışıyorlar. Gönüllü gençlerimizin destekleri ile oluşan yardım kolileri ihtiyaç sahibi evlere düzenli aralıklarla götürülüp teslim ediliyor. Akabinde hal hatır ve istekleri sorulan ailelerin ilçemizdeki yaşam koşullarındaki refahı arttırmak amaçlanıyor. Yine ısınma eşya, kırtasiye anlamındaysa gençlerimiz kendi imkanlarıyla muhacirlerin yanlarından olmaya çalışıyorlar. Gerçekten gençlerimiz çok özverili çalışmalar gerçekleştirerek bize umut oluyorlar. Devletimiz maddi anlamda misafirlere destek olurken gençlerimiz ayrıca kalplerindeki muhabbeti paylaşarak onların vatan hasretini gidermeye çalışıyorlar" diye konuştu. - ORDU