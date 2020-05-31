Gençlik Merkezinin örgü kursları internet üzerinden devam ediyor

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından çekilen örgü kursu videoları, sosyal medya üzerinden paylaşılarak gençlerin derslerden geri kalmamaları amaçlanıyor.

31.05.2020 20:12 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:17
Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından çekilen örgü kursu videoları, sosyal medya üzerinden paylaşılarak gençlerin derslerden geri kalmamaları amaçlanıyor.
Örgü kursu sorumlusu Sultan Talaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi öncesi dönemde gençlere el sanatları kursları verdiklerini söyledi.
Gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak istediklerini ifade eden Talaş, "Gençlerimizin yeteneklerinin belirgin bir şekilde ortaya çıkmasını istediğimiz için çalışıyoruz. Her şey okul ve sınav odaklı olduğu için gençler el becerilerini köreltip sadece sınav odaklı hayatlarına devam ediyorlar. Onlara biraz ışık olsun, becerilerini keşfedebilsinler diye buradayız." dedi.
Salgın sürecinde Gençlik Merkezi'ndeki kursların askıya alındığını anlatan Talaş, "Kovid 19 dolayısıyla kurslarımıza ara verildi. Gençlerimizin evde canları sıkılmasın diye biz derslere devam ediyoruz. Yüz yüze derslere ara verdik ama öğrencilerimiz kaldıkları yerden devam etsinler diye örgü videoları çekiyoruz." diye konuştu.
Çeşitli örgü tekniklerini kullandıklarını ifade eden Talaş, "Gençler daha becerikli ve elleri bu işlere yatkın olsun diye çalışıyoruz. Baykuş, tavşan başta olmak üzere farklı tekniklerle örgüler yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Gençlik Merkezinin örgü kursları internet üzerinden devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Koca, Türkiye’deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Haber
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak Haber
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Soylu, 12 Nisan’da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
George Floyd’un kardeşinden Trump’a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti Haber
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
YouTube’da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu Haber
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
Bakan Koca ’Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti’ haberlerini yalanladı Haber
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı Haber
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
Haberler››Güncel››Gençlik Merkezinin örgü kursları internet üzerinden devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:12: Gençlik Merkezinin örgü kursları internet üzerinden devam ediyor - Haber 20:09: Kocaeli'de Kovid-19 nedeniyle terhisleri ertelenen askerlere uğurlama töreni düzenlendi - Haber 20:07: Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluştu (2) - Haber 20:07: İşçi Alımı Kurası Canlı Yayınlanacak - Haber 20:07: Son dakika güncel: Sivas'ta mesire alanlarında "1 Haziran" hazırlığı - Haber 19:44: Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak - Haberler 19:30: YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu - Haber 19:07: Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı - Haber