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Gençlik merkezleri doldu taştı

İzmir'de Buca Belediyesi, kentteki üniversite öğrencilerine gençlik merkezleriyle kucak açarak gençlerin verimli zaman geçirmelerini sağlarken, bütçelerine de destek oluyor.

23.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:07Gençlik merkezleri doldu taştı
'de Buca Belediyesi, kentteki üniversite öğrencilerine gençlik merkezleriyle kucak açarak gençlerin verimli zaman geçirmelerini sağlarken, bütçelerine de destek oluyor.

Buca Belediyesi spordan sanata, eğitimden eğlenceye kadar birçok alanda ücretsiz hizmet verirken, gençlerin adeta ikinci evi haline gelen Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezleri toplamda 24 bin 747 üye sayısına ulaştı. Özellikle öğrenim süresinde yurtlarda kalan öğrencilerin tercih ettiği ücretsiz çamaşır yıkama bölümü ise gençlerin bütçesine en çok etki eden hizmetlerden birisi oldu. Piyasa değeri 10 ila 15 TL arasında değişen çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti, son 1 yılda 13 bin 267 kez gerçekleştirildi. Bu sayede yıllık 150 bin TL'lik temizlik gideri, öğrencilerin cebinde kaldı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencilerinin yoğunluklu olarak kullandığı gençlik merkezleri, özellikle vize ve final dönemlerinde gençlere sıcak, güvenli ve ücretsiz ders çalışma ortamı sağladı. İçerisindeki akademik kitapların yanı sıra Türk ve dünya edebiyatından başarılı isimlerin eserlerinin yer aldığı kütüphanelere ise son bir yılda 52 bin 574 kez giriş gerçekleştirildi.

Öte yandan merkezler, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği bowling salonu, play station, langırt ve bilardo masası hizmetleriyle keyifli vakit geçirmelerine imkan sağlarken, öğrencilerin eğlence için ayırdıkları bütçenin de kendileri için kullanmalarını sağladı. - İZMİR

Buca Belediyesi, Tarık Akan, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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