Gençlik merkezleri doldu taştı

Bu hizmetler içinde en çok tercih edilen çamaşır yıkama bölümü,son bir yılda 13 bin 267 kez kullanıldı ve toplamda yıllık 150 bin TL'lik gider öğrencilerin cebinde kaldı.

Kentteki üniversite öğrencilerine gençlik merkezleriyle kucak açan Buca Belediyesi, gençlerin verimli zaman geçirmelerini sağlarken bütçelerine de destek oldu. Spordan sanata, eğitimden eğlenceye kadar birçok alanda ücretsiz hizmet vererek gençliğin adeta ikinci evi haline gelen Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezleri toplamda 24 bin 747 üye sayısına ulaştı.

YILDA 150 BİN TL'LİK ÇAMAŞIR DESTEĞİ

Özellikle öğrenim süresinde yurtlarda kalan öğrencilerin tercih ettiği ücretsiz çamaşır yıkama bölümü ise gençlerin bütçesine en çok etki eden hizmetlerden birisi oldu. Piyasa değeri 10 ila 15 TL arasında değişen çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti, son 1 yılda 13 bin 267 kez gerçekleştirildi.Bu sayede yıllık 150 bin TL'lik temizlik gideri, öğrencilerin cebinde kaldı.

KÜTÜPHANELER DOLDU TAŞTI

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin yoğunluklu olarak kullandığı gençlik merkezleri, özellikle vize ve final dönemlerinde gençlere sıcak, güvenli ve ücretsiz ders çalışma ortamı sağladı. İçerisindeki akademik kitapların yanı sıra Türk ve dünya edebiyatından başarılı isimlerin eserlerinin yer aldığı kütüphanelere ise son bir yılda 52 bin 574 kez giriş gerçekleştirildi.

EĞİTİM, EĞLENCE VE SANAT BİR ARADA

Öte yandan merkezler, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği bowling salonu, play station, langırt ve bilardo masası hizmetleriyle keyifli vakit geçirmelerine imkan sağlarken, öğrencilerin eğlence için ayırdıkları bütçenin de kendileri için kullanmalarını sağladı.