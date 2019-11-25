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Gençlik Merkezleri Fransa'da

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, dünya çapında gerçekleştirilen gençlik ağlarına katılımını sürdürüyor.

25.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:22Gençlik Merkezleri Fransa'da
Belediyesi Gençlik Merkezleri, dünya çapında gerçekleştirilen gençlik ağlarına katılımını sürdürüyor. Merkez son olarak, Partibridges-Katılım Köprüsü projesi kapsamında 'nın kentinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen gençlik ağlarına katılarak dünya ile bütünleşmeye devam ediyor. Gençlik Merkezleri bu kapsamda "Partibridges - Katılım Köprüsü" projesinin Fransa - Rennes'te düzenlenen toplantısına katıldı. Proje kapsamında gerçekleştirilecek 5 uluslararası toplantının ikincisi olan toplantıya, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nin yanı sıra projede yer alan 4 farklı ülkeden akademisyenler, gençlik çalışanları ve araştırmacılar katıldı. 2015-2018 yılları arasında Horizon 2020 kapsamında hayata geçirilen PartiSpace projesinin sonuçları çerçevesinde şekillenen proje, gençlerin kamu sistemleri ile sivil ve sosyal hayata katılımlarının arttırılmasını amaçlıyor. Koordinatör kuruluş Halk Sağlığı Yüksek Okulu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ikinci toplantıda katılımcılar, ilk toplantının ardından kendi ülkelerindeki diğer kurumlarla geliştirdikleri fikir ve modüller hakkında bilgi verdi. Ayrıca katılımcı kurumlar, bilgi alışverişi yapma imkanı da buldu.

Erasmus+ Ana Eylem 2 - Gençler İçin Stratejik Ortaklıklar Geliştirilmesi ana başlığı altında gerçekleştirilen projeye, Türkiye'den Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri ile birlikte Yeditepe Üniversitesi ve Eksi25 Derneği de katıldı. Projenin üçüncü toplantısı Haziran 2020'de Portekiz'in Lizbon şehrinde, dördüncü toplantısı ise tüm kurumların katılımıyla Ocak 2021'de 'de yapılacak. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Rennes, Fransa, Güncel

Kaynak: İHA

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