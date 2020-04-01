Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gençlik merkezleri maske üretiyor

Ordu'da korona virüs salgınından dolayı sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan koruyucu maske üretimine, gençlik merkezleri de destek oluyor.

01.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:36
Gençlik merkezleri maske üretiyor
Ordu 'da korona virüs salgınından dolayı sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan koruyucu maske üretimine, gençlik merkezleri de destek oluyor.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Altınordu , Fatsa ve Ünye Gençlik Merkezlerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının sağladığı destekle koruyucu maske üretimine başlandı.

Gençlik Merkezlerinde koruyucu maske üretimi konusunda açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, "Bakanlığımızın sağladığı deste ile Sağlık İl Müdürlüğümüze verilmek üzere 5 bin adet koruyucu maske (Sper) yapımı için malzeme alımı yaptık. Bugün, il genelindeki 3 Gençlik Merkezimizde görev yapan gençlik merkezi çalışanlarımız, koruyucu maskelerin montajına başladı. Montajı biten koruyucu maskeleri her günün sonunda İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edileceğiz. 5 bin adet koruyucu maskeyi, en kısa sürede tamamlayarak, sağlık çalışanlarımızın ihtiyacını gidermiş olacağız" dedi. - ORDU
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Altınordu, Fatsa, Genç, Ordu, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gençlik merkezleri maske üretiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
İmamoğlu, Soylu’nun ’Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz’ sözlerine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:55: Kadirli'de yaşlılara ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Haber 18:54: ANTALYA Vali Karaloğlu Antalya, hem Türkiye'yi, hem dünyayı doyuruyor - Haber 18:54: Cezayir'de yolsuzlukla suçlanan eski bakanlar ve emniyet müdürüne hapis cezası - Haber 18:54: Sakarya'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadını arama çalışması başlatıldı - Haber 18:53: MHP'den sağlık çalışanlarına ve evden çıkamayanlara sebze desteği - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:39: İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber