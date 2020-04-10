Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gençlik Merkezleri'nde "koruyucu maske" üretimi devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ildeki Gençlik Merkezleri'nde sağlık çalışanları için koruyucu maske üretiliyor.

10.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:22
Gençlik Merkezleri'nde
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ildeki Gençlik Merkezleri'nde sağlık çalışanları için koruyucu maske üretiliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, 81 ildeki merkezlerde gençlik liderleri ve gönüllüler tarafından üretilen koruyucu maskelerin, Türkiye'nin dört bir tarafındaki sağlık çalışanlarına gönderildiği belirtildi.
Ankara 'daki Gençlik Merkezleri'nde üretilen koruyucu maskelerin Keçiören 'de bulunan Emrah Aile Sağlığı Merkezi'ndeki sağlık personeline ulaştırıldığı aktarıldı.
Koruyucu maskeleri teslim alan Ankara Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Oğuz Çelik, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gençlik liderlerine teşekkür ederek, "Üretilen bu yüz siperliği bizler için çok önemli. Ankara'da bin 700'e yakın aile hekimi ve aile sağlığı çalışanımız var. Sizler tarafından üretilen bu maskeleri biz de onlara ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.
Kimseden hiçbir talep gelmeden bu gençlerin yardıma koştuğunu aktaran Çelik, "Kimisi yaşlılarımıza yardım ediyor, kimisi maske üretiyor. Gerçekten çok duygulandırıcı bir süreç. Milli seferberlik ilan edilmiş gibi kendi kendiliğinden oluşan reaksiyonlar bunlar. Kurtuluş Savaşımız gibi bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bu süreçte gençlerimiz kendilerini gösterdi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için zaten sokağa çıkma yasağı var. Diğer vatandaşlarımızın da mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamalarını, çok mecbur kalırlarsa da maske takıp çıkmalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Emrah Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan İlknur Koç ise şunları kaydetti:
"Gençlik Merkezleri'nde çalışan arkadaşlarımız bizler için yüz siperliği üretiyor. Bizi bu önemli süreçte yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık, iyi ki varlar."
Maske üretim sürecine katkı sağlayan Gençlik Merkezi Lideri Fatih Ünal da Ankara Gençlik Merkezleri olarak sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını kaydederek, maske üretimi yaparak onlara ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Keçiören, Ankara, Emrah, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Haberler ›› Güncel ››Gençlik Merkezleri'nde 'koruyucu maske' üretimi devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:06: MERSİN Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda paketi dağıttı - Haber 13:06: Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iki caddeye giriş çıkışlar kısıtlandı - Haber 13:06: Afyonkarahisar Belediyesinin "dımıl dımıl yuduk" videosu sosyal medyada ilgi gördü - Haber 13:06: En küçük savaşçı koronayı yendi - Haber 13:05: Serbest piyasada altın fiyatları - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 12:20: Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler