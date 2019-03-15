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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, gençlik merkezlerinin sayısında ve faaliyetlerde büyük bir artış olacağını söyledi.Ziyaretlerde bulunmak üzere Düzce'ye gelen Aksu, burada gençlik merkezini gezip öğrencilerin sosyal etkinlikleri ve projelerini inceledi.Daha sonra öğrenci velileri için hazırlanan odada vatandaşlarla sohbet eden Aksu, gençlik merkezlerinde spora önemli bir yer verildiğini belirterek, "Son dönemde 'Yüzme Bilmeyen Gencimiz Kalmasın' sloganıyla başlattığımız, kursundan tutun birçok el beceri kurslarına, siber güvenlikten tutun robotik kodlama kurslarına kadar birçok eğitim ve kursu merkezlerde ücretsiz olarak verebiliyoruz." diye konuştu.Aksu, gençleri bu merkezlere davet ederek, "Gençlerimiz mutlaka burada olmalı. Bu süreçte gençlik merkezlerimizin sayısı artacak, hem de faaliyet anlamında büyük bir artış sağlanacak." şeklinde konuştu.Kentteki Kredi ve Yurtlar Kurumu binalarını da ziyaret eden Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, öğrencilerle yemek yedi, sohbet etti.