Gençlik Merkezlerinde "Korumalı Maske" üretimi (1)
Keçiören Gençlik Merkezi binası genel görüntü Şehit Rüstem Resul Perçin Atölyesi tabelası Atölyede çalışan gönüllü gençler Maske yapımından görüntü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun atölyeye gelişi Çalışmalar hakkında bilgi alması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı...
27.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:08
Keçiören Gençlik Merkezi binası genel görüntüŞehit Rüstem Resul Perçin Atölyesi tabelasıAtölyede çalışan gönüllü gençlerMaske yapımından görüntüGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun atölyeye gelişiÇalışmalar hakkında bilgi almasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde, koronavirüs salgınına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başlandı. Maskelerin üretildiği merkezlerden biri olan Ankara 'daki Keçiören Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, maskelerin tanıtımını yaptı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Keçiören, Ankara, Güncel