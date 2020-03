Gençlik merkezlerinde 'korumalı maske' üretimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde, koronavirüs salgınına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başlandı.Maskelerin üretildiği merkezlerden biri olan Ankara 'daki Keçiören Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maskelerin tanıtımını yaptı. Bakanlığa bağlı 81 ildeki 81 gençlik merkezinde, gençlik liderlerinin öncülüğünde gönüllülerin de katılımıyla 3D yazıcılarda üretilen maskeler, sağlık çalışanlarının kullanması için il sağlık müdürlüklerine gönderiliyor.Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizle her anlamda iftihar ediyoruz"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "Gençlik merkezlerimiz, ülkemizin dört bir yanında gençlerimizin hem kişisel gelişimleri, hem kariyerlerine yönelik çalışmaları, hem de sportif anlamdaki faaliyetlerine destek veriyor. Bu anlamda hakikaten çok ciddi bir ivme yakaladığımız bir çalışmanın da neticelerini aldığımız çalışma grubumuz var. Tabi ki gençlik merkezlerimizin kültür, sanat, bilim, spor gibi pek çok alanda yaptığı çalışmalar var. Bununla birlikte 2019 yılında gönüllülük faaliyetleri kapsamında kazandığımız ivme, gelinen aşama apayrı bir boyuta ulaştı. Gençlik merkezlerimizin verimliliğini arttırarak, katılımı daha da çoğaltarak ve gençlerimizin kendi kapasitelerini, potansiyellerini ortaya koyma açısından pek çok çalışmayı her geçen gün gözlemliyoruz" dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın yaşadığı sürecin herkesin malumu olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bu süreç, ülkemizin de hamdolsun her kurumuyla çok güzel yönettiği bir süreç. Bunu hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Bu bağlamda da gençlerimizin bu konudaki duyarlılığı, sürece hassas bir şekilde katılımı ve bu konuda katkı sağlama isteği bizleri hem heyecanlandırıyor hem mutlu kılıyor. Bu çerçevede biliyorsunuz hem dünyanın hem ülkemizin maske konusundaki ihtiyacı göz önüne alındığında arkadaşlarımızla birlikte başlattığımız bu çalışma güzel bir boyut kazandı. Bu vesileyle Keçiören Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu faaliyet 81 ilimizdeki gençlik merkezlerimizde başladı. Gönüllü gençlerimiz bu mücadelede 'biz de varız' diyorlar. Gençlerimizle her anlamda iftihar ediyoruz. Ben, gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA