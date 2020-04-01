Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gençlik merkezlerinden siperli maske

Korona Virüsle mücadeleye tam destek veren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri aracılığı ile siperli yüz maskesi üretiyor.

01.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:58
Gençlik merkezlerinden siperli maske
Korona Virüsle mücadeleye tam destek veren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri aracılığı ile siperli yüz maskesi üretiyor. 20 gençlik lideri, sağlık çalışanları ve karantinadaki insanlar için günde 500 maske üretiyor.

Korona Virüsle Mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası yoğun bir destek görürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Merkezleri aracılığı ile yaptığı projede takdir topluyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri, Korona Virüsle mücadele kapsamında Siperli Yüz Maskesi üretiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kendi olanaklarını kullanan 20 gençlik lideri Sağlık Çalışanları ve karantinada kalanlar için siperli yüz maskesi üretiyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şimdilik Yakutiye Gençlik Merkezi'nde başlattıkları siperli yüz maskesi üretimini Palandöken Gençlik Merkezinde de üreteceklerini söyledi.

Günde 500 Siperli Yüz Maskesi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çağrısı üzerine Yakutiye Gençlik Merkezinde sağlık çalışanları ve karantinada kalan vatandaşlar için siperli maske üretimi yaptıklarını belirterek, "20 gençlik liderimizle siperli maske üretiyoruz. Gençlik liderlerimiz günde 500 siperli yüz maskesi yapıyor. Bizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Korona Virüsle mücadele kapsamında bu zorlu dönemde can siper görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederken, onların daha güvenli bir şekilde hizmet vermeleri için gençlik liderlerimizle siperli maske üretiyoruz" dedi.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz da, son derece hijyenik bir ortamda siperli maske ürettiklerini belirterek, "Bu zorlu dönemde insanlığa bir faydamız oluyorsa, bununla mutluluk duyuyoruz. İnşallah ülkemiz bu zorlu dönemi el birliği ve birliktelikle aşacak. Bu zorlu günlerde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan sağlık personelimize siperli maske desteğinde bulunarak yanlarında olduğumuzu göstermek istedik" dedi. - ERZURUM
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye, Erzurum, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gençlik merkezlerinden siperli maske - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak

Son Dakika Güncel Haberleri

13:44: Van'da hastanede sağlıkçılar içen siper maske üretimine başlandı - Haber 13:44: Bisiklet almak için biriktirdiği parayı 'milli dayanışma' kampanyasına bağışladı - Haber 13:44: Sivas'ta 1 köy daha Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Haber 13:44: Türk Kızılaydan evinden çıkamayan 150 aileye yardım - Haber 13:43: Erkek hemşireyi indiren şoför: Hiç görmediğim bir kart gösterdi - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber