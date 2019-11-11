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Gençlik Spordan geleceğe nefes

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncülüğünde başlatılan 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında 81 ilde aynı anda hayata geçirilen etkinlikle 11 Kasım'da 11 milyon fidan toprakla buluştu.

11.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:22Gençlik Spordan geleceğe nefes
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncülüğünde başlatılan 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında 81 ilde aynı anda hayata geçirilen etkinlikle 11 Kasım'da 11 milyon fidan toprakla buluştu. Erzincan Gençlik ve İl Müdürlüğü de 15 bin fidan dikimi ile kampanyaya katıldı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 11 Kasım'da 11 Milyon Fidan Kampanyası kapsamında 15 bin fidan dikimi töreni gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncülüğünde başlatılan 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında başlatılan ve Türkiye'de aynı anda 81 ilde gerçekleştirilen fidan dikim töreni Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde de yapıldı. Ergan Dağı mevkiinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Merkez öğrenci yurtlarında barınan öğrenciler ile kurum personeli, okullardan katılan öğrenciler, sporcuları ve antrenörlerinin katılımı ile ağaç dikimi yapıldı. - ERZİNCAN

Güncel

Kaynak: İHA

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