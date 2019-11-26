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Gençlik ve Kırsal Kalkınma Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı

Konya Ovası Projesi (KOP) Gençlik Derneği tarafından gerçekleştirilen Gençlik ve Kırsal Kalkınma Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı.

26.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:15Gençlik ve Kırsal Kalkınma Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı
Ovası Projesi (KOP) Gençlik Derneği tarafından gerçekleştirilen Gençlik ve Kırsal Kalkınma Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı.

Zirve sonrası sonuç bildirgesini paylaşan KOP Gençlik Derneği Başkanı Ahmet Katıksız yaptığı açıklamada, gençliğin sesine kulak verilmesi gerektiğini ve bunun için önemli olduğunu söyledi. Gençlik ve Kırsal Kalkınma Zirvesi'ni 20-24 Kasım tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirdiklerini belirten Katıksız, "Gençliğin kırsaldaki kalkınma sürecinin bir parçası olması için ihtiyaç ve beklentileri nelerdir sorunun cevabını aramak için yola çıkarak önce bölgesel çalıştaylar gerçekleştirdik, akabinde zirvemizi gerçekleştirdik. Gençler hiçbir siyasi düşünce ayırt etmeksizin bir araya geldiler ve olması gerektiği gibi tartışarak, uzlaşı kültürüyle yaklaşarak bir sonuç bildirgesi ortaya koydular. Bu sonuçların tek bir amacı var, gençler güçlü ve gelişmiş dünya ülkeleriyle rekabet eden bir Türkiye hedefini sahipleniyorlar ama bunun için artık dinlenilmek istiyorlar. Biz, bölgesel çalıştaylar ve zirvemize katılan gençlerin paylaşımda bulunarak dinlenildiklerini hissettikleri bir yaklaşımı benimsedik. Buradan giderken her bir gencimiz yaşadığı coğrafyaya daha büyük bir inanç ve emek verme arzusu ile aramızdan ayrıldı. Şimdi bize düşen tüm Türkiye olarak gençliğin sesine kulak vermek ve siyasi görüş ayırt etmeksizin gençliğin düşüncelerini dikkate almak. Eğer daha güçlü bir Türkiye inşa etme arzusu taşıyorsak milli ve yerli bir gençlik hayalinin peşinden gitmeli bunu yaparken de gençliği ayrıştırmadan bir bütün olarak görerek yaşadığımız coğrafyanın kalkınma sürecine dahil etmeliyiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Konya Ovası Projesi, Ahmet Katıksız, Türkiye, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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