Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu'dan Erü Rektörü Çalış'a Ziyaret

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksu, Çalış'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.Üniversite kampüsü içerisine yapılması ve Kredi Yurtlar Kurumu tarafından işletilmesi düşünülen öğrenci yurdu için istişarede bulunan Çalış ve Aksu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Erciyes Üniversitesi'nin ortak yapabileceği projeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.Program Çalış'ın Aksu'ya üniversitenin çini vazosunu hediye etmesi ve hatıra fotoğrafının çekinilmesinin ardından sona erdi.Ziyarette, Aksu'ya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de eşlik etti.