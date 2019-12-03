Haberler » Spor » Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz'den paralimpik okçulara ziyaret - Spor

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz'den paralimpik okçulara ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Antalya'da kamp yapan Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı'nı ziyaret etti.

03.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:30Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz'den paralimpik okçulara ziyaret
Gençlik ve Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, 'da kamp yapan Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı'nı ziyaret etti.
Ersöz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile nisan ayında Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na hazırlanan milli takıma ziyarette bulundu.
Bu organizasyonlarda millilerden altın madalya beklediklerini, kendilerine güvendiklerini aktaran Ersöz, sporun birleştirici, zenginleştirici ve iyileştirici etkilerini ön plana çıkarmak için herkese iş düştüğünü dile getirdi.
Ersöz, "Hem spordan hem zihinden engelleri kaldıralım." diye konuştu.

Antalya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:34 Fenerbahçe, Dirar'ın önerdiği Mohamed Nahiri'yi gündemine aldı! - Spor
17:32 Gaziantep FK'de kupa mesaisi - Spor
17:32 Reha Muhtar - Umut Güner davasında karar çıktı! 1 yıl hapis cezası... - Spor
17:30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçının ardından - Spor
17:28 Altay ve Trabzonsporlu eski futbolcular, Türkiye Kupası maçı öncesinde buluştu - Spor
17:16 Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor - Spor
16:15 Rhodri Giggs, eşiyle birlikte olan ağabeyi Ryan Giggs'e patladı - Spor
16:00 Balotelli devre arasında Brescia'dan bedelsiz ayrılabilir - Spor
15:32 Chelsea, West Ham maçını faul yapmadan tamamladı - Spor
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
10:52 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Haberler
10:30 Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem - Haberler
23:59 Günlük burç yorumları 3 Aralık 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler
3.12.2019 17:46:18