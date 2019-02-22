Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu Nevşehir'i Ziyaret Etti

Kaynak: İHA

Bir dizi incelemelerde bulanmak üzere Nevşehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ilk olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun Vali Aktaş'ı ziyaretlerine, AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı'da eşlik etti.Ziyaretin ardından Nevşehir'de ki spor tesislerinde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Vali Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı ile birlikte, yeni dönem spor projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.Bakan Yardımcısı Sayın Sinan Aksu'nun ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, "Kıymetli dostumuz, yoldaşımız, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sinan Aksu'yu Nevşehir'imizde ağırlamaya başladık. Kendilerine sportif alanda Nevşehir'i marka ve cazibe merkezi konumuna getirecek projelerimizi anlattık. 2 üniversitesi ve binlerce öğrencisi ile üniversiteler şehri olan Nevşehir'imizde ülkemizi geleceğe taşıyacak bu gençlerimizin rahatı ve konforu için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile hayata geçirmek istediğimiz projelerimizin detayları hakkında bilgiler verdik, destek istedik. Şimdi vakit hayalleri hayatlara dönüştürme vakti. Bir takım ziyaretler için şehrimize gelen GSB Bakan Yardımcımız Sinan Aksu ile Nevşehir Gazi Stadımızı gezerek incelemeler yaptık. Sonuç mu? Gençlik Spor Bakanlığı her daim Nevşehir'in ve Nevşehirlinin yanında olacak" dedi.AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'de açıklamasında, "Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sinan Aksu ile ilimizdeki KYK öğrenci yurtlarımızı ve spor tesislerimizi ziyaret ediyoruz. "Gençlerimizin sağlıklı, mutlu ve huzurları için 16 yıldır hep birlikte çalışıyoruz. Tüm çabamız, gelecek nesillerimiz adına" diye konuştu.Aksu, Nevşehir'de STK'larla buluştuGençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, öğle yemeğinde Nevşehir STK Başkanları ve yöneticileri ile bir araya geldi. Aksu, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rasim Başkanın döneminde Nevşehir için her türlü spor ve gençlik yatırımının yapılacağının sözünü verdi. Rasim Başkan ile Nevşehir'in bambaşka bir çehreye kavuşacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR