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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'a taraftarlardan yoğun ilgi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, yürüyerek Vodafone Arena Stadı'na gitmesi -Bakan Kasapoğlu, esnafların sohbet etmesi -Bakan Kasapoğlu taraftarlarla fotoğraf çektirmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Süper Kupa finalini öncesi...

15.08.2019 00:25
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'a taraftarlardan yoğun ilgi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, yürüyerek Vodafone Arena Stadı'na gitmesi
-Bakan Kasapoğlu, esnafların sohbet etmesi
-Bakan Kasapoğlu taraftarlarla fotoğraf çektirmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Süper Kupa finalini öncesi Taksim Meydanı'nda İngiliz ve Türk taraftarlarla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, Yabancı ve Türk taraftarlarla ayak üstü sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, maçın başlamasına saatler kala tek başına yürüyerek maçın yapılacağı Vodafone Arena Stadı'na gitti. Yol boyu vatandaşların yoğun ilgisine maruz kalan Bakan Kasapoğlu, önünü kesen esnafların bayramını kutlarken, ikramlarını da geri çevirmeyerek vatandaşlarla ve taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'a taraftarlardan yoğun ilgi

Spor

Kaynak: AA

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