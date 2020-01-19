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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalya'da kamp yapan sporcularla buluştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da kamp yapan sporcularla bir araya geldi.

19.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:52Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalya'da kamp yapan sporcularla buluştu Açıklaması
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'da kamp yapan sporcularla bir araya geldi.
Kasapoğlu, Duacılar Gençlik Kampı'nda sohbet ettiği gençleri Ankara'ya davet etti.
'ndaki bir otelde kamp yapan Kadın A Milli Halter Takımı oyuncularıyla görüşen Kasapoğlu, sporcuların taleplerini dinledi. Ardından Konyaaltı ilçesindeki bir otelde kampta olan orta ve uzun mesafe Yürüyüş Milli Takımı sporcularıyla bir araya gelen Kasapoğlu, atletlerle sohbet etti, müsabakalar için başarılar diledi.
Antalya'nın kamp için güzel bir kent olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Satranç turnuvası için Antalya'ya geldik, görüyoruz ki tüm takımlarımız burada kampta. Antalya, kamp için uygun bir kent, spor kenti haline geldi." dedi.

Mehmet Kasapoğlu, Döşemealtı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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