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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalyaspor-Göztepe maçında

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 18. haftasındaki Antalyaspor-Göztepe maçında tribünde yer aldı.

19.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:48Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Antalyaspor-Göztepe maçında
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 18. haftasındaki Antalyaspor-Göztepe maçında tribünde yer aldı.
Antalya'da temaslarda bulunan Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile beraber Antalya Stadı'nda oynanan Antalyaspor-Göztepe maçını takip etti.

Bakan Kasapoğlu'na, Antalya Yetiştirme Yurdu'nda kalan iki öğrenci tarafından Antalyaspor forması hediye edildi.
Öte yandan, Antalyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Lukas Podolski de müsabakayı statta izledi.

Mehmet Kasapoğlu, Antalyaspor, Spor

Kaynak: AA

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