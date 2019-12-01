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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Avrupa rekoru kıran milli atleti tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valencia Maratonu'nda Avrupa rekoru kıran milli atlet Kaan Kigen Özbilen'i tebrik etti.

01.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:32Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Avrupa rekoru kıran milli atleti tebrik etti
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Maratonu'nda rekoru kıran milli atlet Kaan Kigen Özbilen'i tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, İspanya'nın Valencia kentinde yapılan altın etiketli maratonda 2.04.16'lık derecesiyle rekor kıran milli atleti tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizi başarıyla temsil ederek Avrupa rekorunu kıran Kaan Kigen Özbilen'i tebrik ediyorum. Milli sporcumuz, Türk sporunun yükselen başarısını uluslararası arenada bir kez daha göstererek göğsümüzü kabarttı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Mehmet Kasapoğlu, Valencia, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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