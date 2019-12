Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Bağcılar spor şehri olma noktasında çok ileride"

Eğitim, öğretim ve farklı spor dallarındaki yarışmalarda dereceye giren 424 genç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı Bağcılar Belediyesi 24. Geleneksel Gençlik Şöleni'nde ödüllerine kavuştu. Bağcılar'ın spor kenti olma kimliğinin ülke için önemli bir misyonu ortaya koyduğunu belirten Kasapoğlu, "Bağcılar hakikaten spor şehri olma noktasında çok ama çok ileride. Ben her zaman Bağcılar Belediyemizin parklara inşa ettiği havuzları tüm Türkiye 'ye örnek gösteriyorum" dedi.Bağcılar Belediyesi, 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda 32 branşta dereceye giren 424 genç için 24. Geleneksel Gençlik Şöleni düzenledi. Bağcılar Göztepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen dev şölene ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Programın özel konuğu olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, coşkuyla karşılandı. Konuşmasında Bağcılar'ın gençleriyle gurur duyduklarını söyleyen Kasapoğlu, "Hamdolsun 24 yıl önce bir tohum saçmışsınız ve şimdiki yöneticilerimiz de bunu sürdürüyorlar. Rabbim bu güzel törenleri daime sürdürmeyi nasip eylesin, muvaffak kılsın. Bir çalışmayı çeyrek asır sürdürmek kolay iş değil. Bağcılar'ın spor kenti olma kimliği sadece Bağcılar için değil ülkemiz için önemli bir misyonu ortaya koyuyor. Bağcılar hakikaten spor şehri olma noktasında çok ama çok ileride. Ben her zaman Bağcılar Belediyemizin parklara inşa ettiği havuzları tüm Türkiye'ye örnek gösteriyorum. İnşallah Bağcılar'dan yarınların şampiyonlarını birlikte yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi."Gençlik bizim en önemli ilham kaynağımız"Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara da değinen Kasapoğlu şunları söyledi: "Gençlik bizim en önemli ilham kaynağımız, gücümüz. Gençlerimiz için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 18 yılda gerek spor gerekse diğer alanlarda her türlü imkanı seferber ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte yarınların en büyük teminatı olan gençlerimiz için yine en büyük imkanı seferber etmeye devam edeceğiz. Bu gençlerimiz her türlü acımasız rekabetin olduğu bu dünyada yarınlara çok güçlü bir şekilde hazırlamak için birçok imkanı, projeyi onlar için çalışacağız. Onlar da tüm dünyada bizi gururlandırmaya, sevindirmeye devam edecekler." Öte yandan Kasapoğlu, ödül alan gençleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda misafir etmek istediğini söyleyip Ankara'ya davet etti."Sevda meşalesini elden ele taşıyacağınıza inanıyoruz"Gençlere yönelik çalışmalarda onlarla birlikte aynı heyecanı duyduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise konuşmasına şöyle devam etti: "İnşallah sizlerin yarınlara çok daha iyi yetişmesi için başta eğitim ve spor olmak üzere tüm çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Yarının Mehmet Akif'leri, Necip Fazıl'ları, Sezai Karakoç'ları bu salondan yetişecek. Biz sizlerin bu sevda meşalesini nesilden nesile, elden ele taşıyacağınıza inanıyor bu hususta sizlere güveniyoruz. Biliyoruz ki gençliğini sadece eğlenmekle geçirenler yaşlılığın ağlamakla geçirir. Bu yüzden büyükler olarak en büyük imtihanımızı hayırlı evlatlar yetiştirme konusunda vermekteyiz. Bağcılar'ımızda 140 bini aşkın genç nüfusuyla gençliğimize inanarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz."Renkli görüntülere sahne olduProtokol konuşmalarının ardından 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında YKS ve LGS ile karateden atletizme kadar hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda 32 kategoride başarı gösteren 424 genç ödüllendirildi. Dereceye girenler arasında Dünya Kick Boks şampiyonu olan Emine Arslan da bulunuyor. Şölende Gençlik Merkezi öğrencileri, verdikleri konser ve ortaoyunu gösterisiyle davetlileri coşturdu. Program İmera'nın verdiği konserle sona erdi. Salondaki davetliler, Karadeniz müziği eşliğinde horon oynayıp halay çekti. Şölene AK Parti eski milletvekili Feyzullah Kıyıklık, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, belediye meclis üyeleri, kamu kurumu temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, muhtarlar, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. - İSTANBUL