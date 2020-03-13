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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri duyurdu. Bakan Kasapoğlu, futbol maçlarının seyircisiz oynanmasının yanı sıra, diğer branşlardaki maçların da seyircisiz oynanacağını belirtti ve "Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak" ifadelerini kullandı.

13.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:14
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler kapsamında, Süper Lig'de 26'ncı hafta maçlarından itibaren Nisan ayı sonuna kadar oynanacak maçların hiçbirine seyirci alınmayacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle;

Bildiğiniz gibi dün Cumhurbaşkanımız başkanlığında koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirlere ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, koronavirüse karşı bugüne kadar alınan tedbirler ve bundan sonra atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak önceki gün gençlerimizin ve sporcularımızın sağlığı için bir takım tedbirler aldığımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Dün gerçekleştirilen toplantı neticesinde ise bu tedbirlerde bazı güncellemelere gittiğimizi belirtmek istiyorum.

Öncelikle, Süper Lig'de 26. Hafta maçlarından itibaren Nisan ayı sonuna kadar oynanacak maçların hiçbirine seyirci alınmayacak.

BASKETBOL, VOLEYBOL VE HENTBOL MAÇLARI DA SEYİRCİSİZ

Basketbol , voleybol, hentbol gibi takım sporlarında devam eden lig maçları da yine Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

Elbette bütün sporlar seyirciyle, taraftarla güzel. Fakat insanımızın sağlığı her şeyden önemli. İnşallah bu süreci en iyi şekilde atlatıp, kol kola omuz omuza statlarımızda, salonlarımızda nice heyecanları birlikte yaşamaya devam edeceğiz.

TÜM SEMİNER, EĞİTİM VE KONGRELER İPTAL EDİLDİ

Federasyonlarımızın katılacağı ulusal ve uluslararası bütün seminerleri, toplantıları, eğitimleri ve kongreleri de iptal etmek durumunda kaldık.

Bakanlık projelerimiz içerisinde yer alan ANALİG, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Okul Sporları ve Yetenek Taramalarımız da salgına yönelik tedbirler kapsamında durdurulan faaliyetlerimiz arasındadır.

Bireysel sporlarda 81 ilde düzenlenen il birinciliklerini de erteledik.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, basketbol, voleybol, Spor

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