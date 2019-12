Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Batuhan Yaşar'a konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, "VAR sistemi bir karar mekanizması değil, karar verme sürecinde hakemlerimizi destekleyen bir yardımcı unsurdur. Unutulmamalıdır ki nihai karar her zaman hakem tarafından verilir" değerlendirmesin bulundu. Milli Takım ile ilgili ise Bakan Kasapoğlu, "Bu Milli Takım, 2022 Dünya Kupasına da gider.." dedi.Batuhan Yaşar'ın Bakan Kasapoğlu ile yaptığı röportajının tamamı ise şöyle:Bugünkü köşemizi önemli bir röportaja ayırdık.Onu kameraların önünde çok fazla göremezsiniz..Ta Spor Toto Genel Müdürlüğünden beri sessiz ve derinden giden bir isim..Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile sporu, gençliği, yatırımları, her şeyi konuştuk..Önemli sorular sorduk önemli cevaplar aldık..BU MİLLİ TAKIM 2022'DEKİ DÜNYA KUPASINA DA GİDER"Şenol Hoca'nın milli takımımızın başına gelmesiyle birlikte takımımız çok iyi bir ivme yakaladı, adeta bir kolej takımı havasına büründü. Milletimizin de milli takıma olan inancı, desteği en üst seviyede. ve bunun sonucunda elemelerde grubu ikinci olarak tamamlayarak, finallere katılma hakkı kazandık. Futbolcularımıza, başta Şenol Hoca olmak üzere teknik ekibimize ve federasyonumuza, son dönemde bize yaşattıkları mutluluktan dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum. Milli Takımımızın sergilediği bu başarılı performanstan ötürü beklentimizi de büyüttük. Ben, milli takımımızın finallerde başarılı olacağını, hatta ardından da 2022 Dünya Kupası'nda yer alacağını düşünüyorum.AVRUPA'DA DAHA İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZAvrupa kupalarında takımlarımızın performansı çok daha iyi olabilirdi. Ama bu ülke futbolumuzun kötüye gittiği, geriye gittiği anlamına gelmiyor. Çünkü ortada bir de milli takımımızın ortaya koyduğu performans var. Önümüzdeki sezonda takımlarımızın Avrupa kupalarında daha iyi sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum.KARARI VAR DEĞİL HAKEM VERİRGenel felsefesi minimum müdahale, maksimum yarar olan VAR (Video Hakem Uygulaması) sisteminin amacı, hakemin kararını sorgulamak değildir. Tartışmalı pozisyonlarda ve zaruret halinde başvuracakları bu yol sayesinde hakemlerimizin işlerini kolaylaştırmaktır. VAR sistemi bir karar mekanizması değil, karar verme sürecinde hakemlerimizi destekleyen bir yardımcı unsurdur. Unutulmamalıdır ki nihai karar her zaman hakem tarafından verilir.HEDEF TOKYOTokyo 2020 için madalya analizi ve tahmini yapan önemli uluslararası kurumların tahminleri Olimpiyat başarılarımızın 2016'da olimpiyatlarından daha fazla olacağını söylüyor. Sonuçta bu tahminler sporcuların ve takımların bugünkü performansları üzerinden yapılıyor. Tahminlerin ötesinde bizim asıl önemsememiz gereken, hep söylediğim gibi, sürdürülebilir ve modern bir spor sistemimizin olması.AVRUPA'DAKİ SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZSon yıllarda ülkemizi yurt dışında ve dünyanın önemli liglerinde temsil eden genç futbolcularımızın sayısındaki büyük artış bizleri gururlandırıyor. Futbolcularımız, EURO 2020 elemelerinde de göğsümüzü kabarttı. Merih Demiral'ın grup maçlarının en iyi ilk 11'ine seçilmesi ve bütün futbolcularımızın ortaya koyduğu inanç, finallerde başarılı sonuçlar alacağımıza yönelik umutlarımızı artırıyor. Bu gençlerimiz futbolumuzun geleceğidir.OKUL MU SPOR MU?28 vakıf üniversitesi ile tarihi bir anlaşma imzalayarak uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların, vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görmelerinin önünü açtık. Artık başarılı sporcularımız sadece spor alanında değil istedikleri alanda kariyer yapma imkanına kavuşmuş oldu. Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, 'Okul mu, spor mu?' konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız. Gelecek yıldan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığının vereceği belgeyle sporcu öğrenciler yüzde 100 eğitim bursu alabilecekler.YURT KAPASİTESİNİ 867 BİNE ÇIKARILACAKYıl sonuna kadar yurt yatak kapasitemizi 681 bin 458'e ulaşmayı hedefliyoruz. Dünyanın en büyük otel zincirleriyle yarışıyoruz. Gerçekten 2022 yılı itibariyle dünyanın en büyük konaklama organizasyonlarından biri haline geleceğiz. 2022 yılı sonuna kadar 192 yurt binası açarak yurt yatak kapasitesini 867 bin 375'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Geçmiş yıllarda doluluk oranı yüzde 60-70 iken, son yıllarda yurtlarımız yüzde 100'e yakın doluluk oranı ile hizmet verir hale geldi.ALTYAPI KONUSUNDA ALTINORDU ÖRNEKKulüplerimizin tıpkı dünya futbolunun lider ülkeleri Almanya, Fransa, İngiltere gibi idari, mali ve sportif yönden yeniden yapılanma sürecine girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa kulüplerinin planlı kalkınma programları uygulayarak geliştiklerini görüyoruz. Bizim de bu programları uygulamamız gerekiyor. Alt yapı konusunda önümüzde bir Altınordu örneği var. Altınordu çok önemli bir model. Böyle kulüplerin artması hususunda bakanlık olarak da gerekli desteği vermeye hazırız.KADIN SPOR YAPARSAÖncelikli olarak kadın odaklı spor diye tabir ettiğimiz, kadınlarımızın, annelerimizin, eşlerimizin daha fazla spor yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü kadın, toplumu yönlendiren en önemli etkenlerin başında geliyor. Kadın spor yaparsa, bütün aile spor yapar. Bu nedenle tesis kullanımlarında kadınlarımızın desteğini özellikle bekliyoruz.OKULLARDA YETENEK TARAMASIBütün branşlarda yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil edecek sporcu potansiyelimizi ortaya çıkarmak amacıyla Sportif Yetenek Taraması projesi başlattık. Uygulamayla öğrenciler, uzmanlar tarafından yeteneklerine uygun branşlara yönlendiriliyor. Amacımız, olimpik sporcu havuzuna her yıl yaklaşık 4 bin sporcu ekleyerek uluslararası sportif başarılarımızı artırmak. Projenin ilk uygulaması 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı sonunda başladı. Her yıl ilkokullarda öğrenim gören 1 milyon 200 bin üçüncü sınıf öğrencisine uygulanacak.YENİ ANLAYIŞSon 18 yılda, bütün branşları kapsayan tesisleşme anlamında tarihi bir ivmelenmeyi hep beraber yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya yönelik hassasiyetleri, gerçekten ülkemizde yepyeni bir spor anlayışının yerleşmesini sağladı. Pek çok branşta Türkiye, önemli atılımlar gerçekleştirdik. Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük altyapı projesini hayata geçirdik. Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalar ortaya koyuyoruz.BATMAN VE HAKKARİ'YE BÜYÜK YATIRIMÖrneğin; Batman ve Hakkari'ye toplam yatırım maliyeti 56 milyon lirayı bulacak olan gençlik merkezleri, yüzme havuzları, spor salonları, futbol ve basketbol sahaları inşa edeceğiz. Var olan tesislerin bakım onarım çalışmalarıyla beraber Hakkari ve Batman'da toplamda 64 tesis hayata geçirilmiş olacak.SAYISI 300'Ü GEÇTİBakanlık olarak Gençlik Merkezleri aracılığıyla hayati hizmetler üretiyoruz. 2011 yılında 16 olan gençlik merkezi sayısı 300'ü geçti. 2011 yılında sekiz bin civarında olan gençlik merkezi üye sayımız ise iki milyonu aşmış durumda. Gençlik Merkezlerinde Sosyal Bilimler, Kişisel Gelişim, Dini İlimler, İnovasyon, Değerler, Dil Eğitimleri, Sağlıklı Yaşam ve Spor ve Güzel Sanatlar atölyeleri bulunuyor.GENÇ OFİSLER GELİYORGençlik Merkezlerini, Üniversite ve Lise kampüslerinde Genç Ofis biçiminde kuracağız. Geçtiğimiz haftalarda YÖK ile önemli bir işbirliği protokolü imzaladık. Protokolle birlikte üniversitelerde hızlı bir şekilde Genç Ofisleri hayata geçirmeye başladık. Elbette bunun bir de liselerde uygulanacak modeli var. Bu gayretlerle mevcut olan 313 Gençlik Merkezi sayısını üniversiteler ve liselerde kuracağımız Genç Ofisler ile kısa sürede 750'nin üzerine ulaştırmak amacındayız.GENÇLER KAYNAŞTIRILIYORHareketlilik projelerinden "Biz Anadoluyuz" ve "Damla projesi" kapsamında her yıl 15 bine yakın genç farklı bölge ve kültürleri keşfetmeleri, kaynaşmaları ve ülkemizin zenginliklerini tanımaları için iller arasında hareket etmekte ve ziyaretlerde bulunmakta, eğitim almakta, gönüllü faaliyetler gerçekleştirmektedirler.YEREL SPOR STRATEJİSİ GELİYORAmatör kulüplere olan desteklerimiz hızla devam ediyor. 2002'de ülkemizde 6 bin 35 spor kulübü faaliyet göstermekteyken Bakanlığımızca verilen destekler sayesinde bu sayı 2019 yılı Ekim ayı itibarıyla 17 bin 747'ye yükselmiş durumda. Üzerinde çalıştığımız Yerel Yönetimler Spor Stratejisi projesini de kısa zamanda devreye sokacağız. Bu çalışmayı bitirmek üzereyiz. Yerel yönetimler spor stratejimizde ihtiyaç ve potansiyel odaklı bir çalışma var. Ülkemizde her iklimin, her demografik özelliklerin, o bölgenin insanlarına kazandırdıkları var. Bütün bu parametreler ışığında, yerel yönetimler stratejimizi hayata geçirerek, sporun bütün kazanımlarını bölgelerimize inşallah buluşturacağız."UEFA'DAN ALEYHİMİZE KARAR ÇIKMAZ"Asker selamının bizim kültürümüzde ihtiva ettiği manalar sevgidir, barıştır, esenliktir, güvendir. Bir başka deyişle savaş için değil, barış ve kardeşlik için asker selamı veririz. Avrupa'da birçok futbolcunun gol sevincini asker selamı ile yaşadıklarını gördüğümüz birçok örnek var. Yani, geçmişte bu örneklere ses çıkarmayanlar, şimdi futbolcularımızın bu masumane gol sevincinden başka anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar, algıyı başka yönlere çekip, yeşil sahadaki başarısızlıklarını masa başında başka yönlere çekmek istiyorlar. UEFA'nın disiplin soruşturması başlatması ise kendileriyle çelişen bir başka trajikomik örnek. Zira, Arnavutluk maçından sonra, 'Gol sevinciyle ilgili soruşturma açılacağı iddiaları asılsızdır' açıklaması yapan UEFA, daha bu açıklamasının mürekkebi kurumadan, Fransa maçı sonrası soruşturma başlatıyor. Bütün soruşturmalar bakanlığımız ve ilgili birimlerimiz tarafından hassasiyetle takip ediliyor. Gerekli adımları atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla UEFA soruşturmasından aleyhimize bir karar çıkacağını düşünmüyorum."SPONSORLAR YENİDEN SEKTÖRE KAZANDIRILMALI"Kulüplerimizin doğru, akılcı ve finansal açıdan sürdürülebilir bir anlayışla yönetilmesi gerekiyor. Süper Lig'de oynayan kulüplerimizin şu anda toplam borcu 14,5 milyar lira civarında. Ligin toplam geliri 4,2 milyar lira. Basit bir hesapla her yıl 10 milyar TL açık gösteriyor. Bunun böyle devam etmeyeceği son derece açık. Atılacak adımlar belli. Yönetimler yalnız sportif başarıya değil; finansal ve idari disiplin ile sportif başarıya eş zamanlı odaklanmalı. Mevcut ortaklıkların ve mevcut varlıkların değerini artıracak stratejiler üretilmeli. Futbol ekonomisinin sadece yayın haklarından ibaret olmadığını anlamalıyız. Reklam ve sponsor gelirlerini, maç başı gelirleri artıracak eylem planları hayata geçirmeliyiz. Spor ekonomisinin yapıtaşlarından bir tanesi de sponsorlardır ve Türk sporu, son yıllarda büyük sponsorların bir bölümünü kaybetti. Sponsorların kaçış nedenleri doğru analiz edilmeli ve onlar yeniden sektöre kazandırılmalıdır."SPOR TURİZMİ POTANSİYELİMİZ ÇOK YÜKSEK"Avrupa ülkelerine yakınlığı ve kaliteli konaklama imkanlarıyla Türkiye'nin spor turizminde marka ülke olmasının önünde hiçbir engel yok. Antalya'da düzenlediğimiz Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nda bütün bunları masaya yatırdık. Hayata geçirdiğimiz spor tesisi devrimi ile pek çok branşta önemli spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyoruz. Hazırlık kampları, özel antrenmanlar ve hazırlık turnuvalarına kadar birçok organizasyonu en mükemmel şekilde gerçekleştirme imkanlarımız mevcut. Ülkemizin dillere destan konukseverliği ise en önemli artımız. Türkiye, coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı spor turizmi potansiyeli çok yüksek bir ülke."