Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Bürokratik karmaşaların önüne geçtik"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcuların hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlamak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Bürokratik birtakım karmaşalar vardı, yönetmelik değişikliğiyle bunun önüne geçtik." dedi.Kasapoğlu, Antalya 'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Emektarlar Satranç Şampiyonası'nın açılışında yaptığı konuşmada, güzel ve çok keyifli bir tablo ile karşı karşıya olduğunu söyledi.Sporculara başarı dileyen Kasapoğlu, "Satranç eğitici, öğretici yönü olan bir spor. Analitik düşünme yeteneğini, sabrı, cesareti, öz güveni geliştiren bir branş. Hedeflediğimiz, yarınlarda ülkemizi emanet edeceğimiz gençlikte aradığımız özellikler bunlar. O yüzdendir ki satranca diğer spor branşlarımız gibi ayrı bir önem veriyoruz." diye konuştu.Bakan Kasapoğlu, satrançtaki lisanslı sporcu sayısında rekor yükseliş olduğunu ve bu başarıdan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.Başarılı sporculara yüzde 100 burs imkanıGençlik ve Spor Bakanlığı olarak her zaman sporcunun, gençlerin ve velilerin yanında olduklarını dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Engelleri kaldırmak, sporcularımızın hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlamak için tüm birimlerimizle, tüm arkadaşlarımızla, tüm imkanlarımızla yanlarındayız. Bürokratik birtakım karmaşalar vardı, yönetmelik değişikliğiyle bunun önüne geçtik. Sağlık raporuyla ilgili bürokrasiyi kaldırmak; lisans, vize ve transfer işlemleriyle ilgili yenilikleri yapmak nasip oldu. Bunun yanında başarılı sporcularımıza yüzde 100 vakıf üniversitesi bursunu sağlamak da nasip oldu. Tüm bu açılımların sporumuza, satrançımıza, gençlerimize, ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.""Güçlü Türkiye adına birlikte yürüyeceğiz"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 değerlendirmesinde son 18 yılda gelinen noktayı aktardığına işaret eden Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde bundan sonraki süreçte her alanda olduğu gibi sporda da gençlerimizle, sporcularımızla, ailelerimizle yarınlara güçlü Türkiye adına birlikte yürüyeceğiz. Buna kararlıyız, buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Ankara'da Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nı gerçekleştirdiklerini anımsatan Kasapoğlu, gelecek süreçte sporcuların her alanda büyük değişim, dönüşüm ve çok ciddi başarılar yaşatacağına yürekten inandığını kaydetti.Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında var olan tesislerle, yatırımlarla, kamu kurumlarıyla, özel sektörle, kulüplerle, federasyonla başarı hikayesini hep birlikte daha yukarılara taşımanın gayreti içinde olacaklarını aktardı.Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise Türk sporunun son yıllarda ivme kazandığını ve bakanlığın bu noktada önemli rol üstlendiğini belirtti.Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, oyunun ilk hamlesini yaparak şampiyonayı başlattı.