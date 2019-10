Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Etnospor'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından İstanbul'da düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.Atatürk Havalimanı'nda "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlenen festivalde üçüncü gün etkinlikleri başladı.Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivale gelen Bakan Kasaoğlu, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının standını gezdi.Gençlik Merkezleri'nde gençlerin yaptığı el sanatları ürünlerini inceleyen Bakan Kasapoğlu, yetkililerden bilgi aldı.Gezisinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, hem ülkemiz hem de dünya sporu ve kültürü için çok önemli. Her yıl daha da yoğun ilgiye ve halkımız ile gençlerimizin teveccühüne mazhar olan bir festival. Katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Başta DEK'e, değerli başkanına, yöneticileri ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna ve katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.Türkiye'nin genç nüfusuna vurgu yapan Kasapoğlu, "Gelenek, gelecekle birlikte çok önemli. Geleneğinden kopup geçmişini ve kültürünü bilmeyen, sahip olamayan toplumların bir alanda başarılı olması mümkün değil. Gençlerimizin bu konuya ilgisi ve teveccühü bizler için çok sevindirici. 20 milyon gençle Türkiye, dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biri. Gençlerimizin, gelenek ve görenekleriyle donanımlı bir nesil olması için Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.Gençlik Merkezleri'nin el ürünlerini gördüklerini aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Festivalin bu seneki teması 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.' olarak belirlendi. Gelenekle geleceği birleştireceğiz. Bu noktada geri adım atmayacağız. Bu vesileyle 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.' diyoruz. Tabii ki spor, festivalin ana temalarından biri. 12 dalda geleneksel spor var. Pek çok branşın gençlerimizin ilgisine, teveccühüne nail olması bizler için sevindirici." şeklinde görüş belirtti.Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de son 18 yılda yapılan tesisleşme hamlesine değinerek, "Ülkemiz spor altyapısı açısından pek çok branşa imkan sağlıyor. Son 18 yılda her alanda spor tesisleşmesi, bir devrimi bizlere gösteriyor. Hem geleneksel sporlar hem de diğer branşlarda bir spor ülkesi olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ülkemizde spor kültürü yaygınlaşıyor. Futboldan basketbola kadar önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Son günlerdeki müsabakalarda aldığımız skorlar bizlere bunu müjdeliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte tüm toplumun el birliğiyle, sporu, kültürü, sanatı esas alan gençliğiyle gelenek ve geleceği bir araya getiren bu tip festival ve çalışmalarla bu konuları her zaman gündemde tutacağız." değerlendirmesinde bulundu.