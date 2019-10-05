Gençlik ve spor bakanı Kasapoğlu Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti

Kasapoğlu, Dünya Etno spor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkanvekili Hakan Kazancı ile birlikte spor alanlarını ve standları gezdi.

Gün boyu süren geleneksel spor dalları etkinliklerinde 3. Fetih Yağlı Güreşleri 250 sporcunun katılımıyla tam bir yağlı güreş şenliğine dönüştü. Sabah saatlerinde başlayıp akşama kadar süren yağlı güreşlerde farklı ülkeleri temsil eden güreşçiler, birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Mangala oyunu, atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, geleneksel okçuluk, mas güreşi, aba güreşi ve Arjantin'in Pato sporu, küçük büyük tüm ziyaretçilere heyecanlı ve keyifli anlar yaşattı.

Etnospor Kültür Festivali 3. Gününe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ziyaretiyle başladı. Bakan Kasapoğlu'nu Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkanvekili Hakan Kazancı karşıladı. Gençlik Merkezleri'nde gençlerin yaptığı el sanatları ürünlerini inceleyen Bakan Kasapoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

BAKAN KASAPOĞLU: " GELENEK, GELECEKLE BİRLİKTE ÇOK ÖNEMLİ"

Gezisinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Gelenek, gelecekle birlikte çok önemli. Geleneğinden kopup geçmişini ve kültürünü bilmeyen, sahip olamayan toplumların bir alanda başarılı olması mümkün değil. Gençlerimizin bu konuya ilgisi ve teveccühü bizler için çok sevindirici. 20 milyon gençle Türkiye, dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biri. Gençlerimizin, gelenek ve görenekleriyle donanımlı bir nesil olması için Bakanlık olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.

Gençlik Merkezleri'nin el ürünlerini gördüklerini aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Festivalin bu seneki teması 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.' olarak belirlendi. Gelenekle geleceği birleştireceğiz. Bu noktada geri adım atmayacağız. Bu vesileyle 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.' diyoruz. Tabii ki spor, festivalin ana temalarından biri. 12 dalda geleneksel spor var. Pek çok branşın gençlerimizin ilgisine, teveccühüne nail olması bizler için sevindirici" dedi.

KASAPOĞLU: TÜRKİYE 18 YILDA TESİSLEŞTİ

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de son 18 yılda yapılan tesisleşme hamlesine değinerek, "Ülkemiz spor altyapısı açısından pek çok branşa imkan sağlıyor. Son 18 yılda her alanda spor tesisleşmesi, bir devrimi bizlere gösteriyor. Hem geleneksel sporlar hem de diğer branşlarda bir spor ülkesi olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ülkemizde spor kültürü yaygınlaşıyor. Futboldan basketbola kadar önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Son günlerdeki müsabakalarda aldığımız skorlar bizlere bunu müjdeliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte tüm toplumun el birliğiyle, sporu, kültürü, sanatı esas alan gençliğiyle gelenek ve geleceği bir araya getiren bu tip festival ve çalışmalarla bu konuları her zaman gündemde tutacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ETNOSPOR ŞENLİĞİ HERKESİ SARDI

Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Etnospor Kültür Festivali, 3'üncü gününde düzenlenen 3. Fetih Yağlı Güreşleri ile ata yadigârı güreş sporunu meydanlara taşıdı. 250 güreşçi arasında geçen kıyasıya mücadele, ziyaretçiler tarafından coşkuyla karşılandı. Güreşçiler arasında hayli zorlu geçen mücadeleler sırasında, nefesler tutuldu. Mücadeleler sırasında ortaya çıkan ilginç görüntüler, ziyaretçilerin coşkulu tezahüratlarıyla birleşerek festivalin en heyecanlı ve görkemli anlarını yaşattı. Festivalin başrol oyuncusu olduğu geleneksel spor gösterileri de aynı coşkuyla devam etti.

GÜREŞMEK İÇİN SAATLERCE BEKLEDİLER

İlk günden itibaren yoğun bir katılım sağlanan Etnospor Kültür festivali, bu sene bir ilki gerçekleştirerek ziyaretçilere yağlı güreşi deneme fırsatı da sundu. 7'den 70'e her kesimden ziyaretçi, güreş mücadelesi vermek için uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde gerçekleştirilen Yağlı Güreşler, Aba Güreşi ve Mas Güreşi müsabakaları binlerce ziyaretçiye keyifli anlar yaşattı. Ziyaretçiler, güreşler sırasında sporculara tezahüratlarıyla en büyük desteği verdiler.

ENGEL TANIMADILAR

Festival sırasında gerçekleşen 2. Türkiye Görme Engelliler Mangala Şampiyonası'nda mücadele eden görme engelli sporcular, festivalde en büyük alkışlardan birini aldı. Görme engelli olmalarına rağmen ortaya koydukları muhteşem performansla, engel tanımayan olağan üstü yeteneklerini herkese gösterdiler.

ETNOSPOR'DA EL İŞİ ÜRÜNLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Festivalde, çeşitli yörelerin geleneksel el işi ürünleri, vatandaşların beğenisine sunuldu. Festivale gelen vatandaşlar, şehir çadırlarında sergilenen bakır, deri, çini, çömlek, dokuma gibi ürünlerin yanı sıra elle üretilen sedef işlemeli mobilyalara, koşum takımlarına ve el yapımı bıçaklara ilgi gösterdi.

ÇOCUKLAR OK ATARAK HEDEFE KİLİTLENDİ

Festivalin üçüncü gününde de çocuklar; farklı kültürlerden gelen geleneksel oyunların başrolündeydi. İnsanlık tarihi kadar eski bir spor dalı olan okçuluk, çocukların olağanüstü yetenekleriyle festivalde temsil edildi. Çocuklara hedefe kilitlenmeyi, hedefe ulaşmak için azim ve kararlılıkla çalışmayı aşılayan okçuluk sporu, çocuk temsilcileriyle festivalin en eğlenceli aynı zamanda da öğretici anlarını yaşattı. Okçuluk sporunun iddialı çocuk sporcuları, yetenekleriyle Atatürk Havalimanı'na gelen on binlerce ziyaretçiyi adeta büyüledi.

7'DEN 70'E HERKES GELENEKSEL SPORLARLA TANIŞTI

Etnospor Kültür Festivali'nde yetişkinler gibi çocuklar da geleneksel sporlara katılma imkânı buldu. Her yaş grubundan çocuk; topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel oyunlara tanıştı. Ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme fırsatı buldu.

GELENEKSEL LEZZETLER ŞÖLENİ

Sporcuların kıran kırana mücadele verdiği Etnospor Kültür Festivali'nin sunduğu lezzet şöleni de ziyaretçileri geçmişe uzanan bir tarih yolculuğuna çıkardı. Moldova,Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna,Yemen'den oluşan 16 ülkenin 50'yi aşkın geleneksel lezzeti, festivalin Evrensel Tatlar Alanı'nda adeta ziyaretçi akınına uğradı. Ülke mutfaklarından yemek yapımı etkinlikleri ve ikramların gerçekleştiği bu bölümde uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, ülke mutfaklarından yemek yapımı etkinliklerine katılarak, damaklarda tarifsiz izler bırakan bu eşsiz lezzetleri kendi mutfaklarına da kazandırmanın yöntemlerini öğrenebilme şansı yakaladı.

MÜSABAKALAR PAZAR GÜNÜ DE SÜRECEK

6 Ekim Pazar günü de sürecek festivalde, yalnızca güreş kategorisinde 250 olmak üzere toplam bine yakın sporcu ter döküyor. Festival, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK)'nun geleneksel sporların ihyası misyonuyla; okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve Pato olmak üzere 12 spor dalında kıran kırana müsabakalar ile görkemli gösterileri gözler önüne seriyor.

FESTİVALİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDEN SATIR BAŞLARI…

Atlı Sporlar Alanı'nda; Atlı Cirit Gösterileri, Kökbörü Müsabakaları, Atlı Gösteriler, Azerbaycan Karabağ At Gösterisi,Atlı Okçuluk Gösterisi, Atlı Gösteri gerçekleştirildi.