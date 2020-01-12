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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Filenin Sultanları'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri final karşılaşmasında Almanya'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

12.01.2020 21:14 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:14Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Filenin Sultanları'nı tebrik etti

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 CEV Olimpiyatları Kıta Elemeleri final karşılaşmasında 'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hollanda'nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde göstermiş oldukları üstün performansla Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı eden A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımızı gönülden kutluyorum. Son düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi büyük bir başarıyla temsil eden millilerimizin bu yılki istikrarlı performansı, Tokyo 2020 öncesinde bizleri fazlasıyla mutlu etti. Hollanda'da Filenin Sultanları'nı bir an olsun yalnız bırakmayan gurbetçi kardeşlerimize de şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."



Mehmet Kasapoğlu, Almanya, Avrupa, Tokyo, Spor

Kaynak: DHA

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