Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Gazeteler İstanbul'da Kuponla Maske Dağıtırdı"

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gazeteler İstanbul'da hava kirliliğinden dolayı kuponla maske dağıtırdı" dedi.Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kırşehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırşehir Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'den çalışmalar hakkında brifing aldı. Daha sonra burada açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Gençlerimiz ve sporumuz açısından Kırşehir aynı zamanda kültür ve irfan şehrimizdir. Kırşehir için bu manada çok güzel düşünce ve projelerimiz var. Belediye başkanımızın bugüne kadar çok ciddi çalışmaları var. Sportif yatırımlarımızı el birliği ile hep birlikte ileriye taşıyacağız. Hirfanlı'da gençlik kampımız var. Bakanlığımızın en önem verdiği kamplarımızdan bir tanesi. Modernizasyon ve kapasitesinin de arttırılması ile alakalı da güzel çalışmalarımız var, onları da tamamlayacağız. Bölgeye yeni tesisler kazandırıyoruz. Yeni projelerinde gerçekleştirileceği bir alan haline getireceğiz" dedi."Gazeteler İstanbul'da kuponla maske dağıtıyordu"Kırşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Cacabey Meydanına geçerek toplu açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmasında İstanbul'un CHP'li Belediyesini dün gibi hatırladığını belirterek, gazetelerin o dönemlerde kuponla maske dağıttığını anlattı. Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:"Hava bile gerçekten İstanbul'da o zaman çok kıymetliydi. Gazeteler maske dağıtırlardı kuponla. 30 gün gazeteyi alırsınız sonra da bir maske alırdınız hava kirliliğinden az etkilenesiniz diye. İstanbul'un havası trafiği, çöpü.Su, İstanbul için en hayati olgu, su akmıyordu. İnsanlar, tanker gelecek de su alacağız evimize götüreceğiz diye suyun peşinde koşarlardı. Cumhurbaşkanımızın o günkü dinamizmi bugün de aynısı var şükürler olsun. Enerjisi ve iradesiyle İstanbul nerelerden nerelere geldi. O günün vesayet odakları ki bugün hiçbiri yok. Sizler onları tarihe gömdünüz. Sizler o yüzden asil bir milletsiniz. Cumhurbaşkanımızın görev süresini bile tamamlamasına müsaade etmediler. Hatırlıyorsunuz değil mi bir şiiri bahane gösterdiler. Kendisini 4.5 yılın sonunda Pınarhisar'a cezaevine gönderdiler. Cumhurbaşkanımız hep ümit vardır gelecekten bu millete ümidini ve güvenini asla kaybetmez. O zaman Cumhurbaşkanımız 'Bu şarkı burada bitmez' dedi. Bu asil millet bu şarkıyı bugünlere kadar daha gür, daha hoş bir seda ile getirdi ve inşallah daha da ileriye götüreceğiz hep birlikte."Cacabey Meydanı'nda düzenlenen program sonrasında Astronomi Parkı, Uzun Çarşı düzenlemesi ve Kalehöyük açılışı için kurdele kesimi yapıldı. - KIRŞEHİR