Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başarılı milli sporculara yüzde 100 burs veren vakıf üniversitesi sayısının 28'den 50'ye çıkacağını söyledi.Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Gençlerle Buluşma" etkinliğine katılan Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, gençlerin Türkiye'nin en büyük varlığı ve zenginliği olduğunu belirtti.Gençlerin fikirlerine önem verdiklerini, sık sık gençlerle bir araya geldiğini ifade eden Kasapoğlu, "Yaşadığımız coğrafya her zaman pek çok sorunla mücadele ettiğimiz bir coğrafya. O yüzden içinde yaşadığımız süreç, hep birlikte yaşadıklarımız bu zorlu süreci yine bir ve beraber olarak çok daha güçlü bir geleceğe yönelik atlatacağımızı gösteriyor. Bunu görüyoruz ve buna inanıyoruz. Milletimizin birlik ve beraberlik tablosu bu anlamda tüm dünyaya ders verir niteliktedir. Biz ecdadımızdan bir kutsal emanet devraldık. Yine bu kutsal emaneti sizlere devredeceğiz. Her zaman tek bir amacımız var, o da şanlı bayrağımızı ilelebet payidar kılmak." diye konuştu.Kasapoğlu, bilimde, sporda, sanatta, kültürde ve her alanda zirveye oynamayı hedeflediklerini, bu nedenle tuzaklara düşmeden bir saniyenin bile israf edilmemesi gerektiğini dile getirdi.Gönüllülük faaliyetleriGeçen yılı "Gönüllülük Yılı" ilan ettiklerini anımsatan Kasapoğlu, "Ecdadımızda vakıf kültürü vardı. Vakıf demek gönüllülük demek. Onlardan aldığımız emaneti daha yukarılara taşımamız lazım. Gönüllülük faaliyetine katılan gençler hem sosyal fayda sağlıyor hem tecrübe kazanmış oluyor. Gönüllü ordusuna katılmak için herkesi davet ediyorum. Üniversitelerde gönüllülük dersleri okutacağız bundan sonraki süreçte. Ayrıca teşviklerimiz de olacak, iş bulma ya da staj yapma konusunda." ifadelerini kullandı.Bir öğrencinin, Beden Eğitimi Rekreasyon Bölümü'nün kamudaki atamalarının yetersiz olduğunu söylemesi ve artırılmasını istemesi üzerine Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:"Okul sonrası istihdamınızı sadece kamu kurumlarıyla sınırlamamalısınız. Özel sektörle ilgili düşünceniz olsun. Kayseri'nin suyunu içiyorsunuz, bu bir avantaj müteşebbis olmak, işveren olmak için. Bizler sizlere istihdam olanakları sağlamakla da mükellefiz ama siz de kendi işinizi kurmaya yönelik ihtimalleri düşünmelisiniz. Kendinizi mutlaka geliştirmeniz lazım. Kendi dilinizi çok iyi yazmak ve anlatmak için okumayı ihmal etmemelisiniz. Yabancı dil öğrenmelisiniz. Gününüzün belirli bir kısmı okumakla geçmeli. Sporu günlük hayatınızın bir parçası yapmalısınız, kişisel gelişim ve teşebbüs ruhu çok önemli. Teşebbüs ruhuna ilişkin 'fikir sizden, destek bizden' diyoruz."Milli sporculara burs verecek vakıf üniversitesinin sayısı 50'ye çıkacakMilli sporcularla ilgili pek çok çalışmaları olduğunu anlatan Kasapoğlu, spora uzun yıllar emek verenlerin hem eğitimlerini hem de sporculuklarını sürdürmelerini istediklerini vurguladı.Kasapoğlu, geçen yıl bu kapsamda bir protokol imzalandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:"Birinci eğitim döneminde vakıf üniversiteleriyle ilgili bir anlaşma yaptık. 28 vakıf üniversitesi başarılı milli sporculara yüzde 100 burs verecek. Perşembe günü inşallah yeni bir protokolle 28'i 50'ye çıkarıyoruz. 15 yıl sporla ilgilenen gencimiz üniversite dönemine gelince sporu bırakıyor. Çünkü üniversite onun için daha önemli. Okul nedeniyle sporda tam böyle zirveye yaklaşmışken bırakmış arkadaşlarımızı daha ileriye taşıyacağız. İmkanlarımız varken spor yapmalıyız. Spor yaparsanız daha mutlu, başarılı ve sağlıklı olacaksınız. Spor bizim için bir rehabilitasyon aracı."Bir öğrencinin "Futbolun önüne hakem hataları gereğinden fazla geçiyor." yorumu üzerine Bakan Kasapoğlu, "Spor bütüncül bakmamız gereken bir olgudur. Sporcusuyla, yöneticisiyle, hakemiyle, taraftarıyla herkesi ilgilendiren bir konu. Bu önemli olguya destek verilmesi lazım. Ülkemizdeki spor hassasiyetinin çok bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirildiğini ve gelecek adına çok daha ümitli olduğumu belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.Söyleşide, Kayseri Spor Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Hatice Nalbant, okulun 3 yıl önce açılmasına rağmen öğrencilerin başka bir okulda eğitim gördüğünü, antrenman imkanı olmadığını, pek çok sporcu öğrencinin kulüpten atıldığını belirterek, Bakan Kasapoğlu'ndan okul için yeni bir bina istedi.Bakan Kasapoğlu da Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile görüşeceklerini, gerekirse yer verilmesi halinde okulu Bakanlığın yapacağını dile getirdi.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da okul için yer tahsisi yapılacağını aktardı.

