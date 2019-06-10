10.06.2019 12:31
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu İzlanda'ya gidiyor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu İzlanda

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla İzlanda'ya gitme kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yapacağı maç için İzlanda'da bulunan ay-yıldızlı kafilenin Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı çirkin davranışın ardından programında olmamasına rağmen İzlanda'ya gidecek.

KASAPOĞLU YALNIZ BIRAKMAYACAK

A Milli Futbol Takımı'nın havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına tepki gösteren Kasapoğlu, millileri yarın oynanacak maçta yalnız bırakmayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dün İzlanda'da milli takım kafilemize ne uluslararası hukuka ne de sportmenliğe yakışan çirkin olaylardan ötürü oradaki duruma vaziyet etmek için İzlanda'ya gidiyorum. Millilerimiz yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz olarak en güçlü şekilde yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (1)
TAYFUN AKALIN: Ceddin deden Ceddin baban, hep kahraman Türk Milleti!. . :) Bunu bize yapmayacaktın İzlanda!:))
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