Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kazakistan'da

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:08



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:08

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Gençlik Platformu"nun hayata geçirilmesini gönülden desteklediklerini söyledi. Kasapoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 3. Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, katılımcı ülkelerin geçmişten geleceğe uzanan bir kardeşlik zincirinin halkaları olduklarını belirterek, "Bizim kardeşliğimiz, sadece aynı dili konuşmaktan kaynaklanmıyor. Biz birlikte binlerce yıl boyunca ortak medeniyetler inşa ettik." dedi.Bin yıl önce toprak olan dedelere ve bin yıl sonra doğacak torunlara bir borçlarının olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Bu borcu bizden öncekiler gibi bir olarak, halkımız için 'gece uyumadan, gündüz oturmadan' çalışarak ödeyeceğiz. Ses bayrağımız Türkçenin altında birleşen bizler, bu beraberliğimizi aynı zamanda ekonomik, politik ve teknolojik iş birlikleriyle taçlandırmak zorundayız." şeklinde konuştu.Kasapoğlu, Türk Konseyi ülkeleri gençlik ve spordan sorumlu bakanlarının üzerine düşen ciddi sorumlulukların olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü bizim faaliyetlerimiz, beraberliğimizi istikbale taşıyacak genç nesilleri inşa etmek için gereklidir. Onlar, gelecekte birliğimizi daha kuvvetli bir kardeşliğe dönüştürecekler." diye konuştu.Türk Konseyine üye devletlerdeki gençler arasındaki yapıcı diyalog ve etkileşim fırsatlarının geliştirilmesinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, bu desteğin Türk Konseyinin çalışmalarına da ayrı bir değer katacağını dile getirdi.Kasapoğlu, "Bugün görüşeceğimiz gündem maddeleri arasında bulunan 'Türk Konseyi Gençlik Platformu'nun hayata geçirilmesini gönülden destekliyoruz." dedi.Genç nesillerle iyi işleyen, kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçeve bağlamında irtibat sağlanması gerektiğine inandıklarını kaydeden Kasapoğlu, bunun sağlanması halinde Nahçıvan Anlaşması'nda belirtilen gençlik hedeflerine daha kolay ulaşabileceklerini söyledi.Kasapoğlu, toplantıda alacakları kararların somut adımlarla desteklenerek yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yaparak bunun sağlanmasının Türk Konseyinin üye ülkelerin geleceğine sunduğu katkının daha da güçleneceğini ifade etti.Geçen yıl Türkiye'de ve Kazakistan'da "Türk Konseyi Uluslararası Gençlik Kampı"nın ve Azerbaycan'da ve Kırgızistan'da da Gençlik Festivallerinin düzenlendiğini anımsatan Kasapoğlu, bu etkinliklerin sürdürülebilir hale gelmesinin umut verici olduğunu dile getirdi.Kasapoğlu, ekonomik ve politik ittifakı sağlamlaştıracak gücün spordan, sanattan, duygulardan, heyecandan, birlikte üzülmek ve birlikte sevinmekten geçtiğine işaret ederek, gençlik politikalarının hedefe ulaşmasında en önemli araçlardan birisinin de gençlik kampları olduğuna dikkati çekti.Gençlik politikalarının Türk Konseyine üye ülkelerde yaygınlaştırılması amacıyla bu yaz Ankara'da "Türk Konseyi Gençlik Kampları Çalıştayı" düzenlendiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Gençlerimizin bizzat kendisi tarafından yürütülen bu kardeşlik hamlesi, çok değerli sonuçlar vermektedir." diye konuştu.Kasapoğlu, "'Türk Konseyi Gençlik Kampları Çalıştayı' sürecinde varılan sonuçların, bu toplantı vesilesiyle konseyin ortak kararlarına dönüşmesinin çok faydalı olacağı kanaatini taşıyoruz." dedi.Eylül ayında Kırgızistan'da yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde kararlaştırılan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında Türkiye'de yapılacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Etnospor Federasyonu ve Geleneksel Spor Dalları iş birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu organizasyonu en iyi şekilde planlamanın gayreti içinde olacaktır." ifadesini kullandı.Kasapoğlu, 2021'de İstanbul'da ev sahipliğini gerçekleştirecekleri 5. İslami Dayanışma Oyunlarının da kendileri için bir başka heyecan kaynağı olduğunu belirtti.Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev'in moderatörlüğünde yapılan toplantıya Kazakistan Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kaletayev, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İsmail İsmayilov, Kırgızistan Gençlik İşleri, Beden Eğitimi ve Spor Devlet Ajansı Müdürü Kanat Amankulov'un yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkiye'nin yurt dışı misyon temsilcileri katılıyor. Toplantıda Türk Konseyi 2. Genç Liderler Forumu, 4. Uluslararası Gençlik Kampı ve 3. Uluslararası Gençlik Festivalinin yapılması ve diğer konular ele alınıyor.