Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kazakistan'da

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:28



05 Aralık 2018 Çarşamba 16:28

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan Devlet Sekreteri Gülşara Abdıkalikova ile görüştü.Kasapoğlu, Kazakistan ziyareti çerçevesinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyine (Türk Konseyi) üye ülkelerden Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan Gençlik ve Spor bakanlarıyla Devlet Sekreteri Abdıkalikova'yı ziyaret etti.Abdıkalikova, burada yaptığı konuşmada, Türk Konseyinin uluslararası arenada Türk halklarının dayanışma ve birliğinin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.Kasapoğlu, daha sonra Astana Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek Müdür Vekili Almagül İsina'dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve Türkçe öğrenen kursiyerlerle sohbet etti.Türk halkları arasında yüzlerce yıllık ortak geçmişin ve değerlerin olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Bunu ilerilere taşımamız lazım. Bu neyle olur? İnşa ettiğimiz ilişkiler ve tecrübelerle olur. Bunun için en büyük görev gençler, sizlere düşüyor." ifadesini kullandı.