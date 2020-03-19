Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.
19.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:16
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, basketbol, voleybol, Futbol, Güncel