Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2023, 2071 vizyonumuz inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği ve engin vizyonuyla iddiasını en ileriye koymak suretiyle devam edecek.

06.07.2020 13:32 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:38
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2023, 2071 vizyonumuz inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği ve engin vizyonuyla iddiasını en ileriye koymak suretiyle devam edecek." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Kasapoğlu, valiliği ziyaret etti. Vali Aydın Baruş tarafından karşılanan Kasapoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Bakan Kasapoğlu, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan brifing aldı.
Ziyarette Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı da hazır bulundu.
Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, kutlu yürüyüşlerinin mimarı tüm yol arkadaşlarına teşekkür etti.
Kasapoğlu, teşkilatların her zaman önemli olduğunu ve önemli olmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bizler, teşkilatlarımızla, yöneticilerimizle, başkanlarımızla, arkadaşlarımızla bir olmaya, beraber olmaya, el ele vermeye devam edeceğiz. Bugünkü ziyaretimiz ve atacağımız imzalar gerek gençlerimize gerekse sporumuza hayırlar, bereketler getirsin. 2023, 2071 vizyonumuz inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği ve engin vizyonuyla iddiasını en ileriye koymak suretiyle devam edecek."
AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Bakan Kasapoğlu'na Malatya kayısısı hediye etti. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Malatya’da ziyaretlerde bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı, Malatya, Aydın, Güncel, Haber
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