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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Merih Demiral'ın kitap bağışı davetine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde eğitim gören öğrenciler için yaptığı kitap bağışı davetini karşılıksız bırakmadı.

26.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:06
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Merih Demiral'ın kitap bağışı davetine katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Juventus 'ta forma giyen Merih Demiral'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde eğitim gören öğrenciler için yaptığı kitap bağışı davetini karşılıksız bırakmadı.
Merih Demiral, kendisini bağış yapmaya davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, sosyal medya hesabı Twitter'den "Sayın Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu, anlamlı davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de eğitimine evinde devam edip fotoğraf gönderen 100 kardeşime kitap seti gönderiyorum." cevabını verdi.
Merih, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ı da bu sosyal projeye davet etti.
Bakan Kasapoğlu, Merih'in mesajına cevap olarak, "Sevgili Merih, katkın ve davetin için teşekkür ederim. Ben de bu tweetin altına evde spor yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşan 250 kişiye Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yayınlarından göndereceğim." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, mesajının sonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı kitap bağışına davet etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: merih demiral, Juventus, Güncel

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