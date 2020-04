Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Ukrayna'dan getirilen vatandaşlara mektup

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ukrayna 'dan getirilerek Tokat 'ta karantinada tutulan vatandaşlara mektup ve kitap gönderdi.Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ballıca Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği mektup ve kitapları vatandaşlara teslim etti.Kasapoğlu'nun imzasıyla verilen mektupta, "Yurdumuza hoş geldiniz. Bugüne dek ülkemizdeki evlatlarımıza yuva olan yurtlarımız, bugün sizlere ev sahipliği yapıyor. Sizleri burada çok daha güzel sebeplerle ağırlamayı dilerdik. Fakat bütün dünya gibi ülkemizin de içinde bulunduğu zor ve meşakkatli durum, yaşadığımız bu süreci zorunlu kıldı. İnanıyorum ki bu mücadeleyi el birliğiyle kazanacağız. O vakit, büyük bir özveriyle sizlere yuvalarını açan bu gençlerimizle, sizleri aynı sofrada buluşturacağımız organizasyonlar tertip edeceğiz." ifadeleri yer aldı."Yurdumuzdan sıhhatle, afiyetle ayrılmanızı gönülden temenni ediyorum"Öncelikle içinde bulunulan sürecin başarıyla tamamlanması gerektiği vurgulanan mektupta, şunlar kaydedildi:"Kurallara uyarak sabır ve fedakarlıkla bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Tarihin gördüğü en büyük sınavlardan birini veren insanlığın, bu mücadeleden en yakın zamanda galip olarak ayrılmasını temenni ediyorum. Kovid-19 ile mücadele eden pek çok ülke, şu an sizleri ağırladığımız bu yurtlar gibi imkanlara sahip olmadığı için karantina uygulamasında yetersiz kaldı. Hamdolsun, Türkiye bu imkana fazlasıyla sahip.Biz yurtlarımızı her koşulda hizmet verebilecek ve gerektiğinde milletimize kapılarını açıp hakiki anlamda yuva olabilecek biçimde tasarladık. Sizlerin de burada emniyette olduğunuzu bilmenizi istiyor ve yurdumuzdan sıhhatle, afiyetle ayrılmanızı gönülden temenni ediyorum. Bu süreçte yol arkadaşlığı yapacağımızı ümit ettiğim bu kitap, size armağanımızdır. Beğenerek okumanızı dilerim. Tedbir, hayat kurtarır. Bu geçici ayrılık, çok daha güzel günler için mecburi bir moladır. Sabır ve anlayışınız için her birinize teşekkür ediyor, en kısa zamanda sağlıkla sevdiklerinize kavuşmanızı diliyorum."