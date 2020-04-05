Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan vatandaşlara videolu "evde kal" çağrısı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.
05.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 23:00
Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için hazırlanan videolarla vatandaşlara mesajını iletti.
A Milli Takım ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımların sahalarındaki başarılarının hatırlatıldığı videolar, "Evinde olduğunda hep daha çok kazandın, yine kazanacaksın! Evinde kal Türkiye." mesajıyla sona erdi.
Kaynak: AA
Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Güncel