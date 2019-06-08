Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, nikah şahidi oldu

Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan
'ın kızının nikah şahidi
oldu.
Bakan Kasapoğlu, Baykan'ın kızı Ayşegül ile Latif İltar'ın Konya
'da Selçuklu
Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine katıldı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
'ın kıydığı nikahta Kasapoğlu ile Büyük Birlik Partisi
Genel Başkanı Mustafa Destici
, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir
, Atiker Konyaspor
Teknik Direktörü Aykut Kocaman
, eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan
eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin
, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak
ve AK Parti Konya milletvekilleri çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çifte mutluluk diledi.
Törene, iş, spor ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.
Kaynak: AA
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