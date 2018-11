Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Öğretmenlerle Buluştu

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:12



24 Kasım Öğretmenler Günü, İstanbul Bağcılar 'da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı özel bir programla kutlandı. Göreve yeni başlayan ve emekli öğretmenlerden oluşan iki neslin bir araya geldiği gecede konuşan Bakan Kasapoğlu, "Hepimiz kaç yaşımızda olursak olalım her daim talebe olduğumuzu, öğrenmeye, bilgiye ve aydınlanmaya bir ömür ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız. Yani siz değerli öğretmenler sadece okuldaki öğrencilerin değil aynı zamanda tüm toplumun daimi öğretmenlerisiniz" dedi.24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda yemekli bir program düzenlendi. Programa ilçede göreve yeni başlayan öğretmenler ile yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan öğretmenler katıldı. İki neslin bir araya geldiği gecede eskiler tecrübelerini paylaşırken yeniler de onları can kulağıyla dinledi.Kutlama programının özel konuğu olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, davetliler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Açılış konuşmasını yapan Kasapoğlu, "Toplumumuzun mimarı kıymetli öğretmenlerimizi tebrik ediyor Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenlerimizin her birimizin üzerinde ciddi emekleri var. Ne yapsak emeklerini ödeyemeyiz. Bizi bu dünyada iyiliğe ve güzelliğe götüren ne varsa onu eğitimle öğrenimle alıyoruz. Öğretmenler bizleri yarına ulaştıran köprüleri kurarlar ve bu yolları yaparlar. Hepimiz kaç yaşımızda olursak olalım her daim talebe olduğumuzu, öğrenmeye, bilgiye ve aydınlanmaya bir ömür ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız. Yani siz değerli öğretmenler sadece okuldaki öğrencilerin değil aynı zamanda tüm toplumun daimi öğretmenlerisiniz. Her toplumda öğretmenlerin el üstünde tutulması baş tacı edilmesi gerekir ki geleceğin yükünü en iyi şekilde omuzlasınlar. Biz de bu anlayışla 17 yıldır saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde eğitimi yaygınlaştırma, kalitesini artırma ve öğretmenlerimizin çalışma şartlarını iyileştirme yönünde çok güzel mesafeler kat ettik" dedi.İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan ise "Bugün modern dünyada ne kadar okursanız okuyun ne kadar değişik bilimsel çalışmalar yaparsanız yapın öncelikle eğitimin temeli inançtır. Bizler ne kadar idareci olsak da bir yerlere gelsek de hepimizin temeli öğretmenlerimize duyduğumuz sevgi ve saygıdır. Bu vesileyle öğretmenler gününüzü yürekten kutluyorum" diye konuştu."Eğitim hamlesine tüm hızıyla devam ediyoruz"Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Bir anne bir baba şefkatiyle Bağcılarımızda eğitime her geçen gün güzellik katan çok saygı değer öğretmen arkadaşlarım hepinizi tebrik ediyorum. Bağcılar ailesi olarak Feyzullah Kıyıklık abimizin başlatmış olduğu eğitim hamlesine tüm hızıyla devam ediyoruz. Özellikle geldiğimiz süreçte başarının temelinde Bağcılar'daki eğitime verilen değerin olduğuna inanıyorum. Başta yeni okulların yapımı olmak üzere eğitimin her alanında belediye olarak tüm desteğimizle devam ediyoruz" şeklinde konuştu.Çağırıcı, ilçedeki spor ve gençlik alt yapısına yönelik desteklerden dolayı Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise şunları söyledi:"Öğretmenlik peygamber mesleğidir. Öğretmen yaptığı işe önce iman etmelidir ve kalben teslim olmalıdır. Öğretmen sınıfını mabet mesleğini ibadet görmelidir. Ahlaklı bir toplum ancak ahlaklı bir nesille mümkündür. Bunu inşa edecek olan öncelikle öğretmenlerdir. Sağlıklı iletişim kuran öğretmenlerin etrafında öğrencileri gördükçe gelecekten daha çok umutlanıyorum. Öğretmenlerin yılda bir gün değil her gün hatırlanmasını isterim""Medeniyet yolunda gerekeni yapacağız biz Türkiye Cumhuriyeti 'nin öğretmenleriyiz"Öğretmenler adına söz alan emekli öğretmen Celil Demirci de "Öğretmene ne kadar değer verirseniz karşılığında daha fazlasını alırsınız. Bizim işimiz geleceği şekillendirmek sizi geleceğe hazırlamaktır. Medeniyet yolunda gerekeni yapacağız biz Türkiye Cumhuriyeti'nin öğretmenleriyiz" dedi.Konuşmaların ardandan emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi", Eylül 2018 mesleki çalışma döneminde görev alan öğretmenlere ise plaket takdim edildi. İlerleyen saatlerde ise Özgür Şahin yönetimindeki Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci korosu ile Ayşegül Pınar yönetimindeki Bağcılar Halk Eğitim Merkezi Usta Öğrencileri Orkestrası müzik dinletisi sundu.24 Kasım Öğretmen Günü kutlama programına eski AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk , İlçe Müftüsü Ekrem Saylam, Bağcılar Belediyesi meclis üyeleri, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler ve yakınları katıldı. - İSTANBUL