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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şenol Güneş'i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.

23.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:21
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 4. Levent'teki binasında gerçekleştirilen görüşme öncesinde Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyete, aynı zamanda bir müze niteliğindeki tesisi tanıttı.
Bakan Kasapoğlu, Güneş ile yaptığı görüşmede, A Milli Takım'ın son durumu ve 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretin sonunda Şenol Güneş, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım formasını ve A Milli Takımın EURO 2020 elemelerinde Fransa ile deplasmanda oynadığı maçın ardından soyunma odasında teknik heyet ve futbolcularla birlikte çektirdiği fotoğrafı takdim etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şenol Güneş'i ziyaret etti

Mehmet Kasapoğlu, Şenol Güneş, Spor

Kaynak: AA


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