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Bakan Kasapoğlu'ndan UEFA'nın asker selamı soruşturmasına tepki: Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın asker selamı soruşturmasına tepki gösterdi. Böyle bir soruşturmasının mantıksız olacağını belirten Kasapoğlu, "Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum." dedi.

16.10.2019 12:04Bakan Kasapoğlu'ndan UEFA'nın asker selamı soruşturmasına tepki: Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın asker selamı soruşturmasına ilişkin, "Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum." dedi.

Bakan Kasapoğlu, AK Parti TBMM grup toplantısına katılmak üzere geldiği mecliste gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kasapoğlu, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında yaşanan gol sevinci nedeniyle soruşturma başlatmasıyla ilgili soruya, "Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum." cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcular, konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği ve Fransa deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda attıkları gollerin ardından asker selamı vererek, bu golleri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e armağan etmişti.


Mehmet Kasapoğlu, Politika

Kaynak: AA

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